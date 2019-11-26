"Манчестер Сити" – "Шахтер": анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов

"Горняки" еще ни разу в своей истории не смогли на выезде забить гол "Манчестер Сити"

"Шахтер" готовится дать бой "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов / Фото: Сегодня|Спорт

Сегодня "Шахтер" проведет пятый матч группового этапа Лиги чемпионов – на выезде против чемпиона Англии "Манчестер Сити". Матч на арене "Сити оф Манчестер" начнется в 22:00, а на нашем сайте доступна трансляция "Манчестер Сити" – "Шахтер" в виде онлайна с видео голов, яркими фото и описанием ключевых моментов игры.

Кстати, у стадиона "Этихад", а именно такая вывеска красуется на арене, уже праздничное настроение: возле входа установили яркую рождественскую елку. Да и по всему центральному Манчестеру ощущается близость новогодних праздников. Огни, ярмарки, глинтвейн, распродажи…

За последние два года это будет уже шестой поединок "Шахтера" и "Манчестер Сити": команды в трех последних сезонах неизменно играют в одной группе в Лиге чемпионов. И еще ни разу "горняки" не смогли на выезде добыть хотя бы ничью или даже забить гол.

ПРОГНОЗ. Эксперты букмекерских контор не верят в успех команды Луиша Каштру и в этот раз. Коэффициент на победу "МанСити" составляет всего 1.19, ставку на ничью можно сделать с котировкой 7.70, а на победу "Шахтера" -15.50. Таким образом, букмекеры так оценили вероятности исхода матча: победа "Манчестера" 81 процент, ничья 13 процентов, победа "Шахтера" 6 процентов.

Аналитики прогнозируют большое количество забитых мячей. Так, "тотал" матча вместо привычного "2,5 гола" изменен на "3,5 гола" с коэффициентом 1.87 на "меньше" и 2.00 на "больше". Т.е. букмекеры ожидают четыре мяча в матче "МанСити" – "Шахтер".

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ПОТЕРИ. За "Манчестер Сити" не сыграет травмированный украинец Александр Зинченко, а также Ляпорт и Сане. Кроме того, дисквалифицирован вратарь Клаудио Браво. "Шахтеру" точно не поможет Марлос, в прошлом матче ЛЧ получивший красную карточку. Не полетели в Манчестер также Тайсон и Дентиньо.

Но наставник "горняков" Луиш Каштру уверен, что даже без трех ведущих игроков его команда должна гнуть свою линию: "Мы стараемся оставаться собой в любых обстоятельствах. Команда всегда играет одинаково, мы не меняем нашу тактическую схему из-за потери нескольких футболистов".

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А вот футбольный эксперт Сергей Морозов уверен, что тактическую схему поменять придется: "Мы все понимаем, с кем придется играть. И конечно, играть придется от обороны и в пять защитников".

"Манчестер Сити" vs "Шахтер": положение во внутренних чемпионатах. В Англии после 13 туров сформировалась лидирующая четверка, в которой с большим отрывом первым идет "Ливерпуль" (37 очков) – единственная команда Премьер-лиги, еще не знавшая горечи поражений в сезоне. Преследователи – "Лестер" (29), "Манчестер Сити" (28) и "Челси" (26). В свою очередь "Шахтер" в Украине ушел в такой отрыв, что большинство экспертов и болельщиков уже считают команду Каштру чемпионом этого сезона.

РАСКЛАДЫ В ГРУППЕ. Формально еще ничего не решено, и каждая команда в квартете может пробиться в следующий раунд. Но реально "Манчестер Сити" одной ногой в плей-офф – подопечные Гвардиолы набрали 10 очков в 4 играх. У "Шахтера" и загребского "Динамо" по 5 очков, и именно эти две команды, вероятно, разыграют вторую путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Аталанта" идет на последнем месте с одним очком.

Матчи "Шахтера" в Лиге чемпионов 2019/20:

"Шахтер" – "Манчестер Сити" – 0:3

"Аталанта" – "Шахтер" – 1:2

"Шахтер" – "Динамо" Загреб – 2:2

"Динамо" Загреб – "Шахтер" – 3:3

Напомним, что ранее команды встречались в Харькове. "Манчестер Сити" выиграл тот матч со счетом 3:0

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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