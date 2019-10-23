Мбаппе переписал историю, разгромив обидчиков "Динамо": обзор матча "Брюгге" – "ПСЖ"

Килиан Мбаппе / Фото: Reuters

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20-летний форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе, выйдя на замену на 52-й минуте выездного матча Лиги чемпионов с "Брюгге", забил на 61-й, 79-й и 83-й минутах. Тем самым чемпион мира не только поспособствовал разгрому команды украинца Эдуарда Соболя (5:0), выбившей на стадии квалификации турнира киевское "Динамо", но и оформил сразу два рекорда.

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Килиан Мбаппе стал самым молодым французом, сделавшим хет-трик в еврокубках, превзойдя достижение Жан-Пьера Папена, в 21 год забившего три мяча за "Брюгге" в несуществующем уже Кубке УЕФА в 1985 году. Кроме того, Мбаппе стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, забившим три мяча после выхода на замену.

Обзор матча "Брюгге" – "ПСЖ" (0:5)

"Я хотел выйти в стартовом составе, и я думал, что так и будет, но тренер сделал свой выбор, и я должен был принять его. Я хотел показать, что без меня трудно обойтись, – сказал после хет-трика в ворота "Брюгге" Килиан Мбаппе. – Остальные хорошо играли без меня, но я должен бороться, чтобы сохранить свое место. Прошло два месяца с тех пор, как я сыграл целый матч. Я хочу играть в каждом матче и забивать голы. С травмой покончено, я готов на 100 процентов"

Напомним, во вторник "Шахтер" сыграл вничью с загребским "Динамо" 2:2. Победитель этого поединка становился бы явным фаворитом в борьбе за вторую путевку в 1/8 Лиги чемпионов из группы С. Однако встреча в Харькове завершилась миром. За 15 минут до конца основного времени "горняков" от поражения спас Додо.

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