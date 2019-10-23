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Новости Лиги чемпионов 2019/20

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Мбаппе переписал историю, разгромив обидчиков "Динамо": обзор матча "Брюгге" – "ПСЖ"

23 октября, 07:25

20-летний форвард парижан оформил сразу два рекорда, трижды расписавшись в воротах бельгийского клуба

Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе / Фото: Reuters

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20-летний форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе, выйдя на замену на 52-й минуте выездного матча Лиги чемпионов с "Брюгге", забил на 61-й, 79-й и 83-й минутах. Тем самым чемпион мира не только поспособствовал разгрому команды украинца Эдуарда Соболя (5:0), выбившей на стадии квалификации турнира киевское "Динамо", но и оформил сразу два рекорда.

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Килиан Мбаппе стал самым молодым французом, сделавшим хет-трик в еврокубках, превзойдя достижение Жан-Пьера Папена, в 21 год забившего три мяча за "Брюгге" в несуществующем уже Кубке УЕФА в 1985 году. Кроме того, Мбаппе стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, забившим три мяча после выхода на замену.

Обзор матча "Брюгге" – "ПСЖ" (0:5)

Групповой этап
Группа A
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Пари Сен-ЖерменПари Сен-ЖерменПар
3
3
0
0
9
0
9
9
Забитые 9
Пропущеные 0
Разница 9
Результаты последних матчей: В В В
2
Реал МадридРеал МадридРеа
3
1
1
1
3
5
-2
4
Забитые 3
Пропущеные 5
Разница -2
Результаты последних матчей: В Н П
3
БрюггеБрюггеБрю
3
0
2
1
2
7
-5
2
Забитые 2
Пропущеные 7
Разница -5
Результаты последних матчей: П Н Н
4
ГалатасарайГалатасарайГал
3
0
1
2
0
2
-2
1
Забитые 0
Пропущеные 2
Разница -2
Результаты последних матчей: П П Н

"Я хотел выйти в стартовом составе, и я думал, что так и будет, но тренер сделал свой выбор, и я должен был принять его. Я хотел показать, что без меня трудно обойтись, – сказал после хет-трика в ворота "Брюгге" Килиан Мбаппе. – Остальные хорошо играли без меня, но я должен бороться, чтобы сохранить свое место. Прошло два месяца с тех пор, как я сыграл целый матч. Я хочу играть в каждом матче и забивать голы. С травмой покончено, я готов на 100 процентов"

Напомним, во вторник "Шахтер" сыграл вничью с загребским "Динамо" 2:2. Победитель этого поединка становился бы явным фаворитом в борьбе за вторую путевку в 1/8 Лиги чемпионов из группы С. Однако встреча в Харькове завершилась миром. За 15 минут до конца основного времени "горняков" от поражения спас Додо.

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Лига чемпионов видео голов псж Брюгге Килиан Мбаппе

Источник: Сегодня|Спорт

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