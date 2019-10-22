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Скандальный пенальти в ворота "Шахтера": Пятов рассказал, что не увидел судья

22 октября, 23:47

Голкипер дончан прокомментировал момент, который привел к 11-метровому в пользу загребского "Динамо"

Пенальти в ворота "Шахтера"

Пенальти в ворота "Шахтера" / Фото: Reuters

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Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов прокомментировал ситуацию с пенальти, назначенным в матче Лиги чемпионов с загребским "Динамо" в ворота дончан. Напомним, испанский арбитр Матео Лаос усмотрел нарушение в действиях Пятова против игрока гостей Гаврановича, поставив 11-метровый в пользу балканцев. Пенальти был реализован, но в оставшееся время "Шахтер" успел забить Загребу и вырвать ничью 2:2.

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Смотрите пенальти в ворота "Шахтера"

"На повторах видно, что я его завалил, – признал голкипер "Шахтера" Андрей Пятов. – Но повторы не показывают полную картину происходившего. Соперник приходит специально... Я судье говорил – он не играет в мяч, даже не смотрит на него. Играет во вратаря, просто мне в корпус. Но судья так решил – дал пенальти"

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"Мы играли на победу. Домашний матч, нужно было выигрывать, – добавил, комментируя результативную ничью с балканцами, Андрей Пятов. – Ответный матч в Загребе? Это будет еще не финал. Еще много поединков впереди, ничего еще не решено. Нам нужно набирать максимум очков"

Добавим, что в матче соперников "Шахтера" по Лиге чемпионов состоялось знаковое для украинского футбола событие. Малиновский открыл счет своим голам за "Аталанту", огорчив с пенальти вратаря "Манчестер Сити".

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Динамо Загреб Андрей Пятов пенальти

Источник: ua.tribuna.com

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