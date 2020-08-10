"Месси обокрали": Роналду со скандалом признан автором лучшего гола в Лиге чемпионов (видео)

По мнению болельщиков, мяч, забитый Лионелем, куда эффектнее гола, автором которого стал Криштиану

В качестве утешения за ранний вылет из Лиги чемпионов, где "Ювентус" на стадии 1/8 финала уступил "Лиону", УЕФА признал форварда туринцев Криштиану Роналду автором лучшего гола недели в ЛЧ. Его португалец забил в ответном матче "Ювентуса" с "Лионом" (2:1), мощно пробив левой ногой с 25 метров, – вратарь французов хоть и среагировал, но мяч от его рук все-таки влетел в сетку.

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При этом в комментариях под этой новостью на странице УЕФА в Twitter болельщики раскритиковали экспертную группу Европейского футбольного союза, принявшую решение в пользу Роналду. По мнению пользователей соцсетей, приз за лучший гол недели в Лиге чемпионов заслуживал Месси, который поразил ворота "Наполи" после того, как обыграл троих футболистов итальянского клуба в невероятном дриблинге и, уже полулежа, нанес "мертвый" для кипера неаполитанцев удар.

"Месси обокрали!", "Приз должны были отдать Лионелю!" – пишут возмущенные фанаты.

В итоге шикарный гол Месси в ворота "Наполи" УЕФА поставил лишь на третье место в рейтинге, втиснув между Лионелем и Криштиану мяч форварда "Баварии" Роберта Левандовски, забитый поляком головой в ворота "Челси".

Болельщики не исключают, что, присудив Лионелю лишь третье место, УЕФА отомстил аргентинскому лидеру "Барселоны" за его поведение после игры с "Наполи". Напомним, Месси демонстративно не пожал руку турецкому судье Чакыру, который отменил еще один гол Лео в ворота итальянского клуба, усмотрев у аргентинца очень спорную игру рукой.

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Смотрите лучший гол недели в ЛЧ от Роналду

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