Українська
$ 27,65
32,68

Новости Лиги чемпионов 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Лиги чемпионов 2019

"Месси обокрали": Роналду со скандалом признан автором лучшего гола в Лиге чемпионов (видео)

10 августа, 20:37

Олег Люлька Олег Люлька

По мнению болельщиков, мяч, забитый Лионелем, куда эффектнее гола, автором которого стал Криштиану

В качестве утешения за ранний вылет из Лиги чемпионов, где "Ювентус" на стадии 1/8 финала уступил "Лиону", УЕФА признал форварда туринцев Криштиану Роналду автором лучшего гола недели в ЛЧ. Его португалец забил в ответном матче "Ювентуса" с "Лионом" (2:1), мощно пробив левой ногой с 25 метров, – вратарь французов хоть и среагировал, но мяч от его рук все-таки влетел в сетку.

Реклама

Читайте также: Роналду признали лучшим игроком "Ювентуса" в сезоне. Может, это удержит его от ухода

При этом в комментариях под этой новостью на странице УЕФА в Twitter болельщики раскритиковали экспертную группу Европейского футбольного союза, принявшую решение в пользу Роналду. По мнению пользователей соцсетей, приз за лучший гол недели в Лиге чемпионов заслуживал Месси, который поразил ворота "Наполи" после того, как обыграл троих футболистов итальянского клуба в невероятном дриблинге и, уже полулежа, нанес "мертвый" для кипера неаполитанцев удар.

"Месси обокрали!", "Приз должны были отдать Лионелю!" – пишут возмущенные фанаты.

В итоге шикарный гол Месси в ворота "Наполи" УЕФА поставил лишь на третье место в рейтинге, втиснув между Лионелем и Криштиану мяч форварда "Баварии" Роберта Левандовски, забитый поляком головой в ворота "Челси".

Болельщики не исключают, что, присудив Лионелю лишь третье место, УЕФА отомстил аргентинскому лидеру "Барселоны" за его поведение после игры с "Наполи". Напомним, Месси демонстративно не пожал руку турецкому судье Чакыру, который отменил еще один гол Лео в ворота итальянского клуба, усмотрев у аргентинца очень спорную игру рукой.

Реклама

Смотрите лучший гол недели в ЛЧ от Роналду

Смотрите, как забивал Месси

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

УЕФА Лига чемпионов Барселона видео голов Криштиану Роналду Ювентус Турин Лионель Месси
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Когда стартуют
Когда стартуют "Динамо" и "Шахтер": календарь нового сезона Лиги чемпионовЛига чемпионов
Звездному одноклубнику Малиновского на его глазах изменила жена: теперь он хочет бросить футбол
Звездному одноклубнику Малиновского на его глазах изменила жена: теперь он хочет бросить футболФутбол
"Барселона" с суперголом Месси и судейскими ляпами обыграла "Наполи" и вышла на "Баварию": видеоЛига чемпионов
Роналду дал задание своему агенту подыскать ему новую команду: уже есть один супервариант
Роналду дал задание своему агенту подыскать ему новую команду: уже есть один супервариантФутбол
Роналду забил дважды, но
Роналду забил дважды, но "Ювентус" сенсационно сошел с дистанции от французского "Лиона"Лига чемпионов
"Манчестер Сити" – "Реал": онлайн матча Лиги чемпионовЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять