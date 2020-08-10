Роналду признали лучшим игроком "Ювентуса" в сезоне. Может, это удержит его от ухода

Португальский форвард Криштиану Роналду признан лучшим игроком "Ювентуса" в сезоне-2019/20 по результатам опроса болельщиков туринской команды. Напомним, этим летом Роналду стал чемпионом Италии, но уже в 1/8 финала вылетел из Лиги чемпионов, после чего Маурицио Сарри на посту тренера "Ювентуса" сменил Андреа Пирло.

"Это был очень долгий сезон, чемпионат длился почти 11 месяцев из-за паузы. Но когда все снова заработало, мы опять выиграли. Все это время неизменным было одно: голы Криштиану Роналду. Часто они оказывались решающими. Некоторые были просто невероятными: вы помните его потрясающий удар головой в матче с "Сампдорией" на "Марасси"? За свои голы, класс, крутизну и лидерство Криштиану Роналду признан болельщиками лучшим игроком "Ювентуса" этого сезона. Поздравляем, чемпион!", – говорится на сайте туринского клуба

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Криштиану Роналду. Фото: REUTERS/Jennifer Lorenzini

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Ранее появилась информация, что Роналду дал задание своему агенту подыскать ему новую команду, и уже есть один супервариант. Новым клубом португальца, уставшего от фиаско в ЛЧ, может стать французский "ПСЖ". Впрочем, возможно, любовь болельщиков "Ювентуса", выразившаяся в признании его лучшим игроком клуба, заставит Криштиану остаться в Турине.

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