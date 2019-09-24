Молодой талант и воспитанник "Шахтера" попали в список восходящих звезд Лиги чемпионов

Руслан Малиновский / Фото: Getty Images

Издание World Soccer назвало 50 футболистов, которые смогут заявить о себе в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. В их число попали украинский полузащитник итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский и израильский вингер донецкого "Шахтера" Манор Соломон.

Манор Соломон ("Шахтер"): невысокий израильский нападающий имеет отличную технику и скорость, что способно создать проблемы любому сопернику в еврокубках. Способный сыграть на любом из флангов, 20-летний футболист присоединился к донецкой команде минувшей зимой, перейдя в клуб из "Макаби" (Петах-Тиква).

Дебютный гол Манора Соломона в чемпионате Украины:

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Руслан Малиновский ("Аталанта"): Обладающий невероятным и сильным ударом с левой ноги, украинский полузащитник не спешил праздновать чемпионские медали с "Генком" в мае. Через довольно короткое время он сменил Бельгию на Италию, перейдя в состав "Аталанты". Этот игрок в новом клубе сможет развить свои сильные качества и подняться еще на ступень выше. Ранее мы писали, что тренер "Аталанты" высоко ценит украинского футболиста.

Шикарный гол Руслана Малиновского в матче за сборную Украины:

Следует отметить, что в данный список также попали: Лука Йович, Бенжамин Павар, Родриго, Жоао Фелиш, Кай Хавартц, Мэйсон Маунт, Райан Сессеньон, Адемола Лукман, Тиаго Мендеш, Рауль де Томас, Браим Диас, Хоаким Андерсен, Жуниор Фирпо и другие.

Напомним, что "Шахтер" играет в одной группе с "Аталантой", а их первая очная встреча состоится 1-го октября в Италии.

Как мы писали ранее, "Шахтер" проиграл "МанСити" под прошлогоднюю копирку. Как и в предыдущем евросезоне, "горняки" дома уступили английскому гранду, которого называют главным фаворитом ЛЧ, со счетом 0:3.

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