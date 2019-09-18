"Шахтер" – "Манчестер Сити": онлайн матча "горняков" против главных фаворитов Лиги чемпионов

Фернандиньо vs Мораес / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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В среду, 18 сентября, "Шахтер" стартует в групповом этапе Лиги чемпионов. На ОСК "Металлист" в Харькове "горняки" проводят первый еврокубковый матч под руководством португальца Луиша Каштру. В соперниках у дончан – главный претендент на выигрыш этой Лиги чемпионов по мнению букмекеров – грозный и ужасный, к тому же, очень злой после недавнего поражения от "Норвича" чемпион Англии "Манчестер Сити". Начало встречи – в 22:00.

"ШАХТЕР" – "МАНЧЕСТЕР СИТИ" – 0:0

Букмекеры о матче "Шахтер" – "Манчестер Сити". Чемпион Англии – безоговорочный фаворит матча на ОСК "Металлист". На победу "МанСити" установлен коэффициент 1.30, на ничью – 5.50, на победу "Шахтера" – 10.00. То есть вероятность выигрыша поединка командой Хосепа Гвардиолы оценивается в 73 процента, ничьей – в 17 процентов, а выигрыша "горняков" – в 10 процентов.

Кадровый вопрос. В последнем матче УПЛ капитан "Шахтера" Тайсон получил жуткую травму головы, не сумев избежать столкновения со своим же одноклубником Исмаили. Тем не менее, по словам коуча дончан Луиша Каштру, бразилец выйдет против "МанСити". "Проблема полностью разрешена. Он готов. Вы увидите его на поле. Мы рассчитываем на Тайсона так же, как и на всех остальных футболистов", – заявил Каштру.

Кстати, сам Каштру, из-за проблем с ухом отсутствовавший на игре "Шахтер" – "Заря",уже в строю и против "МанСити" будет руководить действиями "горняков" со скамейки.

Тренировка "Шахтера" перед "МанСити"

Ориентировочные составы на матч "Шахтер" – "МанСити"

"Шахтер": Пятов - Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Степаненко, Алан Патрик – Марлос, Коваленко, Тайсон - Мораес

"Манчестер Сити": Эдерсон – Канселу, Фернандиньо, Отаменди, Зинченко – де Брейне, Родри, Гюндоган - Махрез, Жезус, Стерлинг

Transfermarkt: "МанСити" почти в 10 раз дороже "Шахтера"

Личные встречи "Шахтера" и "Манчестер Сити"

Лига Чемпионов УЕФА 2017/18

"Манчестер Сити" – "Шахтер" – 2:0

Шахтер – Манчестер Сити – 2:1

Лига Чемпионов УЕФА 2018/19

Шахтер – Манчестер Сити – 0:3

Манчестер Сити – Шахтер – 6:0

"Шахтер" против Гвардиолы. Это будет уже двенадцатое противостояния "горняков" и Гвардиолы. Пять матчей донецкий клуб провел против возглавляемой им "Барселоны" – 1:2 и 3:2 в групповом этапе сезона 2008/09, 1:5 и 0:1 в четвертьфинале сезона 2010/11 и 0:1 в матче за Суперкубок Европы-2009. Дважды дончане встречались с гвардиоловской "Баварией" – 0:0 и 0:7 в 1/8 финала сезона 2014/15.

Наконец, против "МанСити" Гвардиолы у "Шахтера" было 0:2 и 2:1 в групповом этапе сезона 20017/18, а также 0:3 и 0:6 в группе прошлого сезона. В сумме: 2 победы "Шахтера", 8 поражений и одна ничья, разница мячей – 7:30.

Twitter "МанСити" перед сегодняшней игрой вспоминает лучшие голы своей команды в ворота "Шахтера"

Смотрите, как "Манчестер Сити" тренировался перед игрой с "Шахтером"

Смотрите, как тренировался "Шахтер" перед игрой с "МанСити"

Заявления перед матчем "Шахтер" – "Манчестер Сити"

"Моим партнерам по "МанСити" не нужно проводить экскурсий по Харькову - уже они мне будут показывать, куда проходить и что делать, – шутит перед игрой с "Шахтером" украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко. - Так это происходит в гостинице. Они здесь не впервые. Думаю, многие из ребят уже присматривают себе квартиры здесь. Угрозы наших игроков "убить "Шахтер", чтобы реабилитироваться за поражение от "Норвича"? Многие сайты переводят неправильно. Читателю может казаться, что все звучит грубо и неуважительно к сопернику, но мы уважаем донецкий "Шахтер" и знаем, насколько хорошая эта команда"

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"Играть с "Шахтером" каждый раз интересно, – говорит тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола". - Тяжело было противостоять команде Луческу. Помню, первая игра была очень сложной, и мы, по-моему, смогли победить на последней минуте. Помню отличных футболистов, которые выступали в "Шахтере": Срна, Виллиан – просто супер! Когда пришел Фонсека, то команда тоже была замечательно организована, не было разрывов между линиями, хотя в прошлом сезоне нам удалось довольно легко победить. Конечно, Тайсон, Марлос и Степаненко – великолепные футболисты, которые контролируют мяч в центре поля и на подступах к нашей штрафной. Знаем, что у вас в центре больше нет Ракицкого, но ваш новый центральный защитник тоже здорово действует. Тот же Пятов только продолжает набираться опыта и становиться лучше. К тому же стиль игры "Шахтера" в короткий пас и быстрые контратаки, которые разгоняют Тайсон и Марлос, всегда непрост для любой команды. Поэтому моя задача – поддерживать правильный ритм, и, безусловно, для нас важно победить в первой встрече на выезде".

"Не кажется ли мне, что Гвардиола знает "Шахтер" чуть лучше, чем я сам? Нет, знать – это тренировать ее каждый день, а не просто сыграть против нее несколько раз. Так что я все-таки лучше знаю свой "Шахтер", – заявил перед игрой с "МанСити" главный тренер дончан Луиш Каштру. – Кстати, есть еще прекрасный положительный факт: Пятов играл против Гвардиолы уже 9 раз уже девять раз, поэтому он мне уже передал всю нужную информацию, которой не хватало! Сыграем мы от себя или от соперника? Я восемь дней болел, так что у меня было время подумать обо всем!"

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