Малиновский в фоворе: тренер Аталанты высоко ценит украинского футболиста

Итальянский журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио рассказал об отношении главного тренера "Аталанты" Джанпьеро Гасперини к украинскому полузащитнику Руслану Малиновскому. Ранее мы писали, что в Италии узнали, сколько Малиновский зарабатывает в "Аталанте".

Он отмечает, что специалист ценит 26-летнего украинца за умение сыграть на любой позиции в полузащите.

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Малиновский может сыграть как плеймейкера, так и на более оттянутой позиции. По словам Ди Марцио, Руслан – современный футболист, ведь обладает хорошей техникой и впечатляющими физическими возможностями. Все, чего ему не хватает – уверенности.

Гол Руслана Малиновского за сборную Украины:

Также мы писали, что аналитики назвали неожиданного лучшего игрока матча Литва - Украина. По тактико-техническим показателям звание Man of the Match получил Малиновский. Болельщики с этим не согласны – они отдают предпочтение Марлосу.

Кроме того, после победы Украины над Литвой Шевченко сделал нефутбольное заявление: "Наверное, более важно, чем наша игра, что сегодня были освобождены наши военнопленные, моряки и остальные ребята".

Смотрите, как Украина обыгрывала Литву:

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