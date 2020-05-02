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Моуринью вспомнил момент, когда плакал после матча единственный раз в тренерской карьере

2 мая, 14:00

Максим Перепелица

Португальский наставник не мог себе простить проигрыш от "Баварии" в 2012 году

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью вспомнил единственное поражение в карьере, которое заставило его плакать. Такие эмоции португальский специалист проявил во главе "Реала" после вылета от "Баварии" по пенальти в полуфинале Лиги чемпионов-2011/12.

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"Это футбол. Роналду, Кака и Серхио Рамос – три монстра футбола, но все они промахнулись с точки. Они еще и люди. Это единственный случай, когда я плакал после футбольного матча. Я хорошо это помню. Мы с помощником Айтором Каранкой остановились в машине перед моим домом и оба заплакали. Это было тяжело принять, потому что в том сезоне мы были лучшей командой в Европе", – рассказал Моуринью.

Отметим, что в сезоне-2011/12 "Реал" установил рекорд чемпионата Испании по набранным очкам (100) и забитым мячам (121) и выиграл чемпионат Испании с отрывом в 9 очков от занявшей второе место "Барселоны".

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Также мы писали о воспоминаниях Андрея Шевченко о конспектах Лобановского: "Всегда в аэропорту ждала машина, которую присылал Васильич". Прилетая на матчи сборной, бывший футболист "Милана" ехал к легендарному тренеру.

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Лига чемпионов Реал Мадрид Бавария Жозе Моуринью

Источник: Marca

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