Моуринью вспомнил момент, когда плакал после матча единственный раз в тренерской карьере

Португальский наставник не мог себе простить проигрыш от "Баварии" в 2012 году

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью вспомнил единственное поражение в карьере, которое заставило его плакать. Такие эмоции португальский специалист проявил во главе "Реала" после вылета от "Баварии" по пенальти в полуфинале Лиги чемпионов-2011/12.

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"Это футбол. Роналду, Кака и Серхио Рамос – три монстра футбола, но все они промахнулись с точки. Они еще и люди. Это единственный случай, когда я плакал после футбольного матча. Я хорошо это помню. Мы с помощником Айтором Каранкой остановились в машине перед моим домом и оба заплакали. Это было тяжело принять, потому что в том сезоне мы были лучшей командой в Европе", – рассказал Моуринью.

Отметим, что в сезоне-2011/12 "Реал" установил рекорд чемпионата Испании по набранным очкам (100) и забитым мячам (121) и выиграл чемпионат Испании с отрывом в 9 очков от занявшей второе место "Барселоны".

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