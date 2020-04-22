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"Всегда в аэропорту ждала машина, которую присылал Василич": Шевченко привозил Лобановскому конспекты

22 апреля, 21:27

Елена Павлова

Прилетая на матчи сборной, бывший футболист "Милана" ехал к легендарному тренеру

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко признался, что во время выступления за итальянский "Милан" приезжал к своему бывшему тренеру Валерию Лобановскому с конспектами. Ранее мы сообщали, что Шевченко посоветовали взять в сборную Украины сына бывшей звезды "Динамо".

"Словами тяжело описать все то, что Валерий Лобановский для меня сделал. Каждый день – это новый урок. Впрочем, самыми запоминающимися стали те моменты, которые происходили уже после того, как я перешел в "Милан". Была у нас такая традиция: когда прилетал на матчи сборной, меня всегда ждала в аэропорту машина, которую присылал за мной Василич. Первым делом я ехал на базу, поднимался к нему в номер, и мы по несколько часов там беседовали.

Тренеру было важно все: методика работы, тренировочный процесс, физические нагрузки, тактика, бытовые вопросы, давление СМИ и болельщиков и так далее. Все мелочи и детали. Я, кстати, приезжал к нему с конспектами, в которых фиксировал многие вещи", – рассказал Шевченко.

Читайте также: Потребовалось 10 попыток – Андрей Шевченко с сыном принял участие в челлендже звезды тенниса

Мы также писали, что бывший партнер украинца рассказал об отношениях Андрея с Моуринью. Нигерийский футболист Джон Оби Микел вспомнил о периоде в "Челси", когда там сошлись две звезды – Шева и Моур.

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тренер Милан Италия Андрей Шевченко нападающий Валерий Лобановский

Источник: zbirna.com

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