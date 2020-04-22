"Всегда в аэропорту ждала машина, которую присылал Василич": Шевченко привозил Лобановскому конспекты

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко признался, что во время выступления за итальянский "Милан" приезжал к своему бывшему тренеру Валерию Лобановскому с конспектами. Ранее мы сообщали, что Шевченко посоветовали взять в сборную Украины сына бывшей звезды "Динамо".

"Словами тяжело описать все то, что Валерий Лобановский для меня сделал. Каждый день – это новый урок. Впрочем, самыми запоминающимися стали те моменты, которые происходили уже после того, как я перешел в "Милан". Была у нас такая традиция: когда прилетал на матчи сборной, меня всегда ждала в аэропорту машина, которую присылал за мной Василич. Первым делом я ехал на базу, поднимался к нему в номер, и мы по несколько часов там беседовали.

Тренеру было важно все: методика работы, тренировочный процесс, физические нагрузки, тактика, бытовые вопросы, давление СМИ и болельщиков и так далее. Все мелочи и детали. Я, кстати, приезжал к нему с конспектами, в которых фиксировал многие вещи", – рассказал Шевченко.