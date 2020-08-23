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Немецкий тренер "ПСЖ" рассказал о преимуществе "Баварии" перед финалом Лиги чемпионов

23 августа, 09:57

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Томас Тухель не считает, что его команда имеет меньше шансов на победу, чем мюнхенцы

Сегодня финальным поединком Лиги чемпионов завершится еврокубковый сезон 2019/2020. Решающий матч пройдет в столице Португалии, а наш сайт уже ведет онлайн-трансляцию финала "ПСЖ" – "Бавария".

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Накануне главный тренер "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель оценил шансы соперников на завоевание трофея, который немецкий гранд уже не раз выигрывал, а французский еще не брал. Слова немецкого специалиста приводит официальный сайт УЕФА:

"У "Баварии" сейчас невероятная серия. В этой команде – смесь молодых, голодных игроков и опытных футболистов. Я много говорю с Навасом [как бывшим победителем турнира]. У нас также есть ди Мария и Неймар, которые выигрывали этот турнир. Я согласен с тем, что у "Баварии" есть небольшое преимущество, так как она привыкла играть в таких финалах. Однако это не будет решающим фактором".

Единственной победой парижан в еврокубках остается успех в Кубке обладателей кубков в 1996 году. В финал же Лиги чемпионов французы пробились впервые.

Напомним, недавно тренер "ПСЖ" сломал ногу на тренировке. Смотрите, как "ПСЖ" уверенно обыграл в полуфинале немецкий "Лейпциг":

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Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

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футбол финал Лига чемпионов Бавария ПСЖ Томас Тухель
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