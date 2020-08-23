"ПСЖ" – "Бавария": онлайн финала Лиги чемпионов

В воскресенье, 23 августа, на стадионе "Эштадиу да Луж" в Лиссабоне проходит финальный матч Лиги чемпионов. В поединке за главный еврокубковый трофей встречаются "Пари Сен-Жермен" и "Бавария". Начало – в 22:00 по киевскому времени. Судья – Даниэле Орсато из Италии. Мы ведем мультимедийный онлайн этого матча с видео голов и самых интересных моментов противостояния, а также с яркими фото и комментариями всех ключевых событий.

"ПСЖ" – "БАВАРИЯ"

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На пути в финал Лиги чемпионов обе команды одержали победы с одинаковым счетом 3:0. "ПСЖ" в 1/2 финала забил три безответных мяча "Лейпцигу", а "Бавария" – "Лиону". При этом "ПСЖ" перед финалом восстанавливался на сутки дольше, чем "Бавария".

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Но главное, чем отметилась "Бавария" на предыдущих стадиях турнира, это, конечно же, разгром "Барселоны" с унизительным счетом 8:2. В свою очередь, парижане в 1/4 финала выбили из борьбы за трофей "Аталанту" Руслана Малиновского, хотя еще на 89-й минуте того поединка проигрывали ей 0:1. Волевые парни!

"ПСЖ" – "Бавария": сравнение стоимости команд

На стадионе "Эштадиу да Луж" сойдутся команды, суммарная трансферная стоимость которых составляет 1 миллиард 730 миллионов евро. При этом кадровую обойму "Баварии" портал Transfermarkt оценивает на 127 млн евро дороже, чем "ПСЖ". В среднем один игрок чемпионов Германии стоит 31 млн евро, а чемпионов Франции – 22 млн евро.

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"ПСЖ" – "Бавария": ориентировочные составы от УЕФА

"ПСЖ": Рико; Керер, Тьяго Силва, Кимпембе, Бернат; Верратти, Маркиньос, Эррера﻿; Ди Мария, Неймар, Мбаппе

Под вопросом: Гуэй (мышечная травма), Кюрзава (бедро), Навас (бедро)﻿

"БАВАРИЯ": Нойер; Киммих, Боатенг, Алаба, Дэвис; Горецка, Тьяго; Перишич, Мюллер, Гнабри; Левандовски

Под вопросом: Боатенг (мышечная травма), Павар (икроножная мышца)

"ПСЖ" – "Бавария": где смотреть матч

Финальный матч Лиги чемпионов "ПСЖ" – "Бавария" 23 августа, начиная с 22:00, покажет канал "Футбол 1". Также прямая трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV. Посмотреть игру в повторе можно на следующий день в 12:50 на канале "Футбол 1" и в 19:55 на канале "Футбол 2".

"ПСЖ" – "Бавария": прогноз на матч

Фаворитом финала Лиги чемпионов называют клуб из Германии. На его победу в основное время букмекерами установлен коэффициент 2.07, на ничью – 4.05, на победу парижан – 3.25. Иными словами, вероятность выигрыша "Баварии" по итогам 90 минут оценивается в 46 процентов, ничейного исхода – в 24 процента, а выигрыша "ПСЖ" – в 30 процентов.

При этом аналитики предрекают результативный матч. Вероятность того, что в основное время будет забито три гола и более, оценивается в 67 процентов (коэффициент на "более 2,5 гола" – 1.42). На то, что в финале Лиги чемпионов зрители увидят два гола и меньше, аналитики дают 33 процента (коэффициент – 2.91).

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Что касается победителя финала Лиги чемпионов с учетом возможных дополнительного времени и серии пенальти, то коэффициент на завоевание трофея "Баварией" равен 1.59, а клубом из Парижа – 2.45. Или 61% против 39% в пользу мюнхенцев.

ТОП-10 претендентов на гол

Роберт Левандовски, Бавария 1.57 (коэффициент на гол)

Килиан Мбаппе, ПСЖ 2.10

Неймар, ПСЖ 2.40

Джошуа Зиркзе, Бавария 2.40

Серж Гнабри, Бавария 2.50

Мауро Икарди, ПСЖ 2.50

Филиппе Коутинью, Бавария 2.90

Эрик Максим Шупо-Мотинг, ПСЖ 2.90

Томас Мюллер, Бавария 3.10

Иван Перишич, Бавария 3.50

Смотрите, как забивают Левандовски и Мбаппе

"ПСЖ" – "Бавария": заявления тренеров

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель: "У "Баварии" сейчас невероятная серия. В этой команде смесь молодых, голодных игроков и опытных футболистов. Я много говорю с Навасом (как бывшим победителем турнира). У нас также есть ди Мария и Неймар, которые выигрывали этот турнир. Я согласен с тем, что у "Баварии" есть небольшое преимущество, так как она привыкла играть в таких финалах. Однако это не будет решающим фактором"

Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик: "Мы постараемся показать свою лучшую игру. Только если нам это удастся и если все выложатся на 100%, тогда мы сможем выиграть этот матч. "ПСЖ" пропустил всего пять голов в Лиге чемпионов – меньше всех участников турнира. Это означает, что их защита работает так же хорошо, как и атака. У нас есть план на игру, и я надеюсь, что мы сможем его выполнить".

"ПСЖ" – "Бавария": интересные факты

Все восемь предыдущих встреч "ПСЖ" и "Баварии" состоялись на групповых этапах Лиги чемпионов. 5 матчей выиграли парижане, 3 – мюнхенцы.

"ПСЖ" впервые дошел до финала Лиги чемпионов. Парижане стали 41-м финалистом главного еврокубка и могут стать его 23-м обладателем.

"Бавария" может выиграть трофей Лиги чемпионов в шестой раз и догнать "Ливерпуль". Больше побед только на счету "Реала" (13) и "Милана" (7).

Победитель Лиги чемпионов сыграет с "Севильей" в матче за Суперкубок УЕФА в Будапеште 24 сентября.

Смотрите, как "Севилья" выиграла финал Лиги Европы-2020

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