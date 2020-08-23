"ПСЖ" – "Бавария": онлайн финала Лиги чемпионов

В воскресенье, 23 августа, на стадионе "Эштадиу да Луж" в Лиссабоне проходит финальный матч Лиги чемпионов. В поединке за главный еврокубковый трофей встречаются "Пари Сен-Жермен" и "Бавария". Начало – в 22:00 по киевскому времени. Судья – Даниэле Орсато из Италии. Мы ведем мультимедийный онлайн этого матча с видео голов и самых интересных моментов противостояния, а также с яркими фото и комментариями всех ключевых событий.
"ПСЖ" – "БАВАРИЯ"
На пути в финал Лиги чемпионов обе команды одержали победы с одинаковым счетом 3:0. "ПСЖ" в 1/2 финала забил три безответных мяча "Лейпцигу", а "Бавария" – "Лиону". При этом "ПСЖ" перед финалом восстанавливался на сутки дольше, чем "Бавария".
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Но главное, чем отметилась "Бавария" на предыдущих стадиях турнира, это, конечно же, разгром "Барселоны" с унизительным счетом 8:2. В свою очередь, парижане в 1/4 финала выбили из борьбы за трофей "Аталанту" Руслана Малиновского, хотя еще на 89-й минуте того поединка проигрывали ей 0:1. Волевые парни!
"ПСЖ" – "Бавария": сравнение стоимости команд
На стадионе "Эштадиу да Луж" сойдутся команды, суммарная трансферная стоимость которых составляет 1 миллиард 730 миллионов евро. При этом кадровую обойму "Баварии" портал Transfermarkt оценивает на 127 млн евро дороже, чем "ПСЖ". В среднем один игрок чемпионов Германии стоит 31 млн евро, а чемпионов Франции – 22 млн евро.
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"ПСЖ" – "Бавария": ориентировочные составы от УЕФА
"ПСЖ": Рико; Керер, Тьяго Силва, Кимпембе, Бернат; Верратти, Маркиньос, Эррера; Ди Мария, Неймар, Мбаппе
Под вопросом: Гуэй (мышечная травма), Кюрзава (бедро), Навас (бедро)
"БАВАРИЯ": Нойер; Киммих, Боатенг, Алаба, Дэвис; Горецка, Тьяго; Перишич, Мюллер, Гнабри; Левандовски
Под вопросом: Боатенг (мышечная травма), Павар (икроножная мышца)
"ПСЖ" – "Бавария": где смотреть матч
Финальный матч Лиги чемпионов "ПСЖ" – "Бавария" 23 августа, начиная с 22:00, покажет канал "Футбол 1". Также прямая трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV. Посмотреть игру в повторе можно на следующий день в 12:50 на канале "Футбол 1" и в 19:55 на канале "Футбол 2".
"ПСЖ" – "Бавария": прогноз на матч
Фаворитом финала Лиги чемпионов называют клуб из Германии. На его победу в основное время букмекерами установлен коэффициент 2.07, на ничью – 4.05, на победу парижан – 3.25. Иными словами, вероятность выигрыша "Баварии" по итогам 90 минут оценивается в 46 процентов, ничейного исхода – в 24 процента, а выигрыша "ПСЖ" – в 30 процентов.
При этом аналитики предрекают результативный матч. Вероятность того, что в основное время будет забито три гола и более, оценивается в 67 процентов (коэффициент на "более 2,5 гола" – 1.42). На то, что в финале Лиги чемпионов зрители увидят два гола и меньше, аналитики дают 33 процента (коэффициент – 2.91).
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Что касается победителя финала Лиги чемпионов с учетом возможных дополнительного времени и серии пенальти, то коэффициент на завоевание трофея "Баварией" равен 1.59, а клубом из Парижа – 2.45. Или 61% против 39% в пользу мюнхенцев.
ТОП-10 претендентов на гол
- Роберт Левандовски, Бавария 1.57 (коэффициент на гол)
- Килиан Мбаппе, ПСЖ 2.10
- Неймар, ПСЖ 2.40
- Джошуа Зиркзе, Бавария 2.40
- Серж Гнабри, Бавария 2.50
- Мауро Икарди, ПСЖ 2.50
- Филиппе Коутинью, Бавария 2.90
- Эрик Максим Шупо-Мотинг, ПСЖ 2.90
- Томас Мюллер, Бавария 3.10
- Иван Перишич, Бавария 3.50
Смотрите, как забивают Левандовски и Мбаппе
"ПСЖ" – "Бавария": заявления тренеров
Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель: "У "Баварии" сейчас невероятная серия. В этой команде смесь молодых, голодных игроков и опытных футболистов. Я много говорю с Навасом (как бывшим победителем турнира). У нас также есть ди Мария и Неймар, которые выигрывали этот турнир. Я согласен с тем, что у "Баварии" есть небольшое преимущество, так как она привыкла играть в таких финалах. Однако это не будет решающим фактором"
Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик: "Мы постараемся показать свою лучшую игру. Только если нам это удастся и если все выложатся на 100%, тогда мы сможем выиграть этот матч. "ПСЖ" пропустил всего пять голов в Лиге чемпионов – меньше всех участников турнира. Это означает, что их защита работает так же хорошо, как и атака. У нас есть план на игру, и я надеюсь, что мы сможем его выполнить".
"ПСЖ" – "Бавария": интересные факты
- Все восемь предыдущих встреч "ПСЖ" и "Баварии" состоялись на групповых этапах Лиги чемпионов. 5 матчей выиграли парижане, 3 – мюнхенцы.
- "ПСЖ" впервые дошел до финала Лиги чемпионов. Парижане стали 41-м финалистом главного еврокубка и могут стать его 23-м обладателем.
- "Бавария" может выиграть трофей Лиги чемпионов в шестой раз и догнать "Ливерпуль". Больше побед только на счету "Реала" (13) и "Милана" (7).
- Победитель Лиги чемпионов сыграет с "Севильей" в матче за Суперкубок УЕФА в Будапеште 24 сентября.
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