Обзор матча "Байер" – "Ювентус" в Лиге чемпионов

"Ювентус" завершил групповой этап Лиги чемпионов победой над "Байером". Немцам нужна была только победа, чтобы продолжать борьбу в турнире, но после домашнего фиаско леверкузенцы вылетели в Лигу Европы. У туринцев голами отметились Криштиану Роналду и Гонсало Игуаин.

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"Байер" – "Ювентус" – 0:2

Голы: Роналду (75), Игуаин (90)

"Байер": Градецки, Бендер, Драгович, Бендер, Синкгравен, Бельараби (Бэйли, 66), Демирбай (Баумгартлингер, 66), Арангис, Диаби, Хавертц, Аларио (Фолланд, 82).

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"Ювентус": Буффон, Данило, Демирал, Ругани, Де Шильо, Куадрадо (Мураторе, 90), Пьянич, Рабьо (Матюиди, 85), Бернардески (Дибала, 66), Игуаин, Роналду.

Напомним, что по итогам группового этапа определились 16 участников 1/8 финала Лиги чемпионов. Участники 1/8 финала будут разделены на две корзины – в число сеяных попадут команды, занявшие в своих группах первые места, в несеяных – команды, которые заняли вторые места. Жеребьевка 1/8 финала пройдет 16 октября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

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