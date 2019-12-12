Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,6
26,14

Новости Лиги чемпионов 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео

Обзор матча "Байер" – "Ювентус" в Лиге чемпионов

12 декабря, 09:47

Голы и лучшие моменты матча Лиги чемпионов в Леверкузене

"Ювентус" завершил групповой этап Лиги чемпионов победой над "Байером". Немцам нужна была только победа, чтобы продолжать борьбу в турнире, но после домашнего фиаско леверкузенцы вылетели в Лигу Европы. У туринцев голами отметились Криштиану Роналду и Гонсало Игуаин.

Групповой этап
Группа D
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ЮвентусЮвентусЮве
6
5
1
0
12
4
8
16
Забитые 12
Пропущеные 4
Разница 8
Результаты последних матчей: В В В В В
2
АтлетикоАтлетикоАтл
6
3
1
2
8
5
3
10
Забитые 8
Пропущеные 5
Разница 3
Результаты последних матчей: В П П В В
3
БайерБайерБай
6
2
0
4
5
9
-4
6
Забитые 5
Пропущеные 9
Разница -4
Результаты последних матчей: П В В П П
4
ЛокомотивЛокомотивЛок
6
1
0
5
4
11
-7
3
Забитые 4
Пропущеные 11
Разница -7
Результаты последних матчей: П П П П П

Реклама

"Байер" – "Ювентус" – 0:2
Голы: Роналду (75), Игуаин (90)

"Байер": Градецки, Бендер, Драгович, Бендер, Синкгравен, Бельараби (Бэйли, 66), Демирбай (Баумгартлингер, 66), Арангис, Диаби, Хавертц, Аларио (Фолланд, 82).

В тренде
Россия отстранена от Олимпиад и чемпионатов мира на четыре года
Россия на четыре года осталась без международных соревнований

"Ювентус": Буффон, Данило, Демирал, Ругани, Де Шильо, Куадрадо (Мураторе, 90), Пьянич, Рабьо (Матюиди, 85), Бернардески (Дибала, 66), Игуаин, Роналду.

Напомним, что по итогам группового этапа определились 16 участников 1/8 финала Лиги чемпионов. Участники 1/8 финала будут разделены на две корзины – в число сеяных попадут команды, занявшие в своих группах первые места, в несеяных – команды, которые заняли вторые места. Жеребьевка 1/8 финала пройдет 16 октября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

Донецкий "Шахтер" проиграл "Аталанте" и продолжит сезон в Лиге Европы. "Горняки" при жеребьевке 1/16 финала будут не сеяными. Что ждет "Шахтер" в Лиге Европы и когда жеребьевка читайте в нашем материале.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Лига чемпионов видео голов Байер Ювентус Турин

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Шахтер" – "Аталанта": онлайн-трансляция Лиги чемпионовФутбол
"Шахтер" – "Аталанта": где смотреть матч года для украинского чемпионаФутбол
"Лион" – "Лейпциг": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Шахтер" выиграет и порадует украинских болельщиков": Сабо – о матче года в Лиге чемпионовЛига чемпионов
Финиш группового этапа Лиги чемпионов:
Финиш группового этапа Лиги чемпионов: "Шахтер" – "Аталанта" и другие матчи средыЛига чемпионов
"Шахтер" – "Аталанта": видео голов и обзор матча года в Лиге чемпионовЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...