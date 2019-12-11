Несеяные и первый матч дома: что ждет "Шахтер" в Лиге Европы и когда жеребьевка

"Шахтер" Донецк / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" проиграл "Аталанте" (0:3) в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов и опустился на третью строчку в турнирной таблице группы C. Это значит, что "горняки" продолжат сезон в Лиге Европы, где начнут борьбу за трофей с 1/16 финала уже в феврале.

Согласно регламенту Лиги Европы, команды, попавшие в турнир из Лиги чемпионов, делятся на сеяные и несеяные. В число последних и попадет чемпион Украины, так как команда Луиша Каштру набрала меньше очков, чем "Аякс", "Интер", "Зальцбург" и "Бенфика".

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Эти четыре команды, а также "Севилья", "Селтик" и "Эспаньол" могут стать соперниками "горняков" в плей-офф Лиги Европы. Окончательные составы корзин определятся после завершения групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы. Добавим, что жеребьевка 1/16 финала ЛЕ состоится 16 декабря. Несеяная команда первый матч 1/16 финала проведет дома.

Отметим, что в случае выхода в 1/16 финала киевское "Динамо" также окажется в числе несеяных. Киевляне свой решающий матч против "Лугано" проведут завтра. Подопечным Алексея Михайличенко нужно одержать победу с разницей в два гола. Ранее Михайличенко оценил шансы "Динамо" перед "Лугано".

Напомним, что в первом круге "Динамо" и "Лугано" разошлись миром 0:0. Всего же швейцарский клуб на групповом этапе заработал только два балла, забив в пяти предыдущих матчах один мяч.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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