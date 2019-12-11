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Новости Лиги чемпионов 2019/20

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Дальше – без украинцев: определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов

11 декабря, 23:59

Жеребьевка следующей стадии Лиги чемпионов состоится 16 декабря

Лига чемпионов

Лига чемпионов / Фото: AFP

Завершился групповой этап Лиги чемпионов. К сожалению, единственный представитель Украины донецкий "Шахтер" в заключительно матче уступил дома "Аталанте" и вылетел в Лигу Европы. "Шахтер" – "Аталанта" – 0:3 видео голов и обзор матча есть на нашем сайте.

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Участники 1/8 финала будут разделены на две корзины – в число сеяных попадут команды, занявшие в своих группах первые места, в несеяных – команды, которые заняли вторые места.

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  • Сеяные: "Ливерпуль", "Барселона", "Лейпциг", "Валенсия", "Пари-Сен-Жермен", "Бавария", "Манчестер Сити", "Ювентус"
  • Несеяные: "Наполи", "Боруссия" Д, "Лион", "Челси", "Реал", "Тоттенхэм", "Аталанта", "Атлетико"

Жеребьевка 1/8 финала пройдет 16 октября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Команды из одной страны и игравшие ранее в одной группе на этой стадии между собой не сыграют. Сеяные команды ответную встречу проведут на своих стадионах.

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Групповой этап
Группа A
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Пари Сен-ЖерменПари Сен-ЖерменПар
6
5
1
0
17
2
15
16
Забитые 17
Пропущеные 2
Разница 15
Результаты последних матчей: В Н В В В
2
Реал МадридРеал МадридРеа
6
3
2
1
14
8
6
11
Забитые 14
Пропущеные 8
Разница 6
Результаты последних матчей: В Н В В Н
3
БрюггеБрюггеБрю
6
0
3
3
4
12
-8
3
Забитые 4
Пропущеные 12
Разница -8
Результаты последних матчей: П Н П П Н
4
ГалатасарайГалатасарайГал
6
0
2
4
1
14
-13
2
Забитые 1
Пропущеные 14
Разница -13
Результаты последних матчей: П Н П П П
Группа B
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
БаварияБаварияБав
6
6
0
0
24
5
19
18
Забитые 24
Пропущеные 5
Разница 19
Результаты последних матчей: В В В В В
2
ТоттенхэмТоттенхэмТот
6
3
1
2
18
14
4
10
Забитые 18
Пропущеные 14
Разница 4
Результаты последних матчей: П В В В П
3
ОлимпиакосОлимпиакосОли
6
1
1
4
8
14
-6
4
Забитые 8
Пропущеные 14
Разница -6
Результаты последних матчей: В П П П П
4
Црвена ЗвездаЦрвена ЗвездаЦрв
6
1
0
5
3
20
-17
3
Забитые 3
Пропущеные 20
Разница -17
Результаты последних матчей: П П П П В
Группа C
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Манчестер СитиМанчестер СитиМан
6
4
2
0
16
4
12
14
Забитые 16
Пропущеные 4
Разница 12
Результаты последних матчей: В Н Н В В
2
АталантаАталантаАта
6
2
1
3
8
12
-4
7
Забитые 8
Пропущеные 12
Разница -4
Результаты последних матчей: В В Н П П
3
Шахтер Шахтер Шах
6
1
3
2
8
13
-5
6
Забитые 8
Пропущеные 13
Разница -5
Результаты последних матчей: П Н Н Н В
4
Динамо ЗагребДинамо ЗагребДин
6
1
2
3
10
13
-3
5
Забитые 10
Пропущеные 13
Разница -3
Результаты последних матчей: П П Н Н П
Группа D
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ЮвентусЮвентусЮве
6
5
1
0
12
4
8
16
Забитые 12
Пропущеные 4
Разница 8
Результаты последних матчей: В В В В В
2
АтлетикоАтлетикоАтл
6
3
1
2
8
5
3
10
Забитые 8
Пропущеные 5
Разница 3
Результаты последних матчей: В П П В В
3
БайерБайерБай
6
2
0
4
5
9
-4
6
Забитые 5
Пропущеные 9
Разница -4
Результаты последних матчей: П В В П П
4
ЛокомотивЛокомотивЛок
6
1
0
5
4
11
-7
3
Забитые 4
Пропущеные 11
Разница -7
Результаты последних матчей: П П П П П
Группа E
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ЛиверпульЛиверпульЛив
6
4
1
1
13
8
5
13
Забитые 13
Пропущеные 8
Разница 5
Результаты последних матчей: В Н В В В
2
НаполиНаполиНап
6
3
3
0
11
4
7
12
Забитые 11
Пропущеные 4
Разница 7
Результаты последних матчей: В Н Н В Н
3
ЗальцбургЗальцбургЗал
6
2
1
3
16
13
3
7
Забитые 16
Пропущеные 13
Разница 3
Результаты последних матчей: П В Н П П
4
ГенкГенкГен
6
0
1
5
5
20
-15
1
Забитые 5
Пропущеные 20
Разница -15
Результаты последних матчей: П П П П Н
Группа F
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
БарселонаБарселонаБар
6
4
2
0
9
4
5
14
Забитые 9
Пропущеные 4
Разница 5
Результаты последних матчей: В В Н В В
2
Боруссия ДортмундБоруссия ДортмундБор
6
3
1
2
8
8
0
10
Забитые 8
Пропущеные 8
Разница 0
Результаты последних матчей: В П В П В
3
ИнтерИнтерИнт
6
2
1
3
10
9
1
7
Забитые 10
Пропущеные 9
Разница 1
Результаты последних матчей: П В П В П
4
Славия ПрагаСлавия ПрагаСла
6
0
2
4
4
10
-6
2
Забитые 4
Пропущеные 10
Разница -6
Результаты последних матчей: П П Н П П
Группа G
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ЛейпцигЛейпцигЛей
6
3
2
1
10
8
2
11
Забитые 10
Пропущеные 8
Разница 2
Результаты последних матчей: Н Н В В П
2
ЛионЛионЛио
6
2
2
2
9
8
1
8
Забитые 9
Пропущеные 8
Разница 1
Результаты последних матчей: Н П В П В
3
БенфикаБенфикаБен
6
2
1
3
10
11
-1
7
Забитые 10
Пропущеные 11
Разница -1
Результаты последних матчей: В Н П В П
4
ЗенитЗенитЗен
6
2
1
3
7
9
-2
7
Забитые 7
Пропущеные 9
Разница -2
Результаты последних матчей: П В П П В
Группа H
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ВаленсияВаленсияВал
6
3
2
1
9
7
2
11
Забитые 9
Пропущеные 7
Разница 2
Результаты последних матчей: В Н В Н П
2
ЧелсиЧелсиЧел
6
3
2
1
11
9
2
11
Забитые 11
Пропущеные 9
Разница 2
Результаты последних матчей: В Н Н В В
3
АяксАяксАяк
6
3
1
2
12
6
6
10
Забитые 12
Пропущеные 6
Разница 6
Результаты последних матчей: П В Н П В
4
ЛилльЛилльЛил
6
0
1
5
4
14
-10
1
Забитые 4
Пропущеные 14
Разница -10
Результаты последних матчей: П П П Н П

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футбол Лига чемпионов жеребьевка

Источник: Сегодня|Спорт

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