Дальше – без украинцев: определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов

Лига чемпионов / Фото: AFP

Завершился групповой этап Лиги чемпионов. К сожалению, единственный представитель Украины донецкий "Шахтер" в заключительно матче уступил дома "Аталанте" и вылетел в Лигу Европы. "Шахтер" – "Аталанта" – 0:3 видео голов и обзор матча есть на нашем сайте.

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Участники 1/8 финала будут разделены на две корзины – в число сеяных попадут команды, занявшие в своих группах первые места, в несеяных – команды, которые заняли вторые места.

Сеяные: "Ливерпуль", "Барселона", "Лейпциг", "Валенсия", "Пари-Сен-Жермен", "Бавария", "Манчестер Сити", "Ювентус"

"Ливерпуль", "Барселона", "Лейпциг", "Валенсия", "Пари-Сен-Жермен", "Бавария", "Манчестер Сити", "Ювентус" Несеяные: "Наполи", "Боруссия" Д, "Лион", "Челси", "Реал", "Тоттенхэм", "Аталанта", "Атлетико"

Жеребьевка 1/8 финала пройдет 16 октября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Команды из одной страны и игравшие ранее в одной группе на этой стадии между собой не сыграют. Сеяные команды ответную встречу проведут на своих стадионах.

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