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Одной ногой в четвертьфинале: "Аталанта" с Малиновским уничтожила "Валенсию" в Лиге чемпионов

19 февраля, 23:53

Итальянский клуб неожиданно легко разобрался с соперником из Испании

Итальянская "Аталанта" в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов разгромила испанскую "Валенсию" и практически сняла все вопросы о выходе в следующий раунд. Итальянцы отправили сопернику четыре мяча за час игрового времени. Только после этого они расслабились и позволили "летучим мышам" один гол отквитать.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский в стартовый состав "Аталанты" не попал и вынужден был следить за поединком с лавки запасных, но все же появился на поле на 81-й минуте.

"Аталанта" – "Валенсия" – 4:1
Голы: Хатебур (16, 62), Иличич (42), Фройлер (57) – Черышев (66)

"Аталанта": Голлини, Хатебур, Госенс, Толои, Кальдара (Сапата, 75), Гомес (Малиновский, 81), Фройлер, Пашалич (Тамез, 90), де Рон, Иличич, Паломино

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"Валенсия": Доменек, Гайя, Диакаби, Мангаля, Васс, Солер, Кондогбиа, Ферран Торрес, Парехо, Гедеш (Черышев, 64), Макси Гомес (Гамейро, 73)

Предупреждение: Хатебур (79)

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Напомним, что стартовые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоялись во вторник. Мадридский "Атлетико" неожиданно обыграл "Ливерпуль" и поставил действующего победителя турнира в трудное положение. Мерсисайдцы полностью провалили матч, так ни разу не пробив в створ ворот "матрасников".

В параллельном матче "Боруссия" Дортмунд обыграла "Пари Сен-Жермен". Героем встречи стал 19-летний вундеркинд Эрлинг Холанд, оформивший дубль в матче, у парижан голом ответил Неймар.

Обзор матча:

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Лига чемпионов Валенсия Аталанта

Источник: Сегодня|Спорт

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