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Определились потенциальные соперники "Динамо" в квалификации Лиге чемпионов

26 августа, 22:44

Александр Трикиша Александр Трикиша

Жеребьевка третьего квалификационного раунда состоится 31 августа

Завершились матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионом в Пути представителей лиг, по итогам которых определились потенциальные соперники киевского "Динамо" в третьем раунде отбора. Уже на стадии второго отборочного этапа борьбу за Лигу чемпионов прекратила одна сеяная команда – вчера турецкий "Бешикташ" уступил греческому ПАОКу – 1:3.

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А сегодня путевки в следующий раунд завоевали АЗ Алкмар и венский "Рапид". Клуб из Нидерландов в дополнительное время обыграл "Викторию" Пльзень из Чехии – 3:1. А австрийцы одолели "Локомотиву" из Хорватии – 1:0. Все результаты второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Таким образом, кто-то из тройки ПАОК, АЗ Алкмар, "Рапид" и станет первым соперником "Динамо" в евросезоне, так как киевляне являются сеяными. Жеребьевка 3-го отборочного раунда состоится 31 августа, а матч – 15/16 сентября. Добавим, что из-за пандемии УЕФА немного изменил формат отбора в основную сетку – обладатель путевки будут определяться по итогам одного матча вплоть до стадии плей-офф.

СеяныеНесеяные

Бенфика

Динамо

Гент

Рапид

ПАОК

АЗ Алкмар

В случае выхода в раунд плей-офф, киевляне останутся в корзине для сеяных. На этой стадии команда Мирчи Луческу точно не сыграет с "Краснодаром", ведь УЕФА продолжает разводить украинские и российские клубы в еврокубках. Также "Динамо" не встретится с "Бенфикой", если португальцы преодолеют второй раунд.

Смотрите, как "Динамо" завершило свой предыдущий еврокубковый сезон:

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

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Источник: Сегодня|Спорт

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