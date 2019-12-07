"Отдадим все свои силы в матче с "Аталантой": Каштру рассказал о матче Лиги чемпионов

Луиш Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о настрое команды перед матчем Лиги чемпионов с "Аталантой".

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"Заслуженная победа вечером в матче УПЛ над "Олимпиком". Теперь мы отдадим все свои силы в следующем противостоянии в Лиге чемпионов. Мы рассчитываем на вашу поддержку. Мы – "Шахтер", – написал Каштру у себя в Instagram.

"Шахтер" встретится с "Аталантой" 11 декабря.

Отметим, что если в национальном первенстве "Шахтер" уже практически обеспечил себе чемпионство, то для решения турнирной задачи в еврокубках еще нужно хорошенько постараться. "Горнякам" надо обыгрывать 11 декабря "Аталанту", чтобы гарантированно выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Накануне своими мыслями о поединке "Шахтер" – "Аталанта" поделился Виктор Грачев. "МанСити" был более статусной командой, но именно с "Аталантой" будет матч года", – заявил эксперт.

Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал "Аталанту" в Италии (2:1)

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