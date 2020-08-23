"Пари Сен-Жермен" – "Бавария": где смотреть финальный поединок Лиги чемпионов

Последний матч еврокубкового сезона начнется в Португалии в 22:00 по киевскому времени

В воскресенье финиширует самый престижный клубный турнир Старого света. Финальный аккорд Лиги чемпионов прозвучит на стадионе в португальском Лиссабоне. На нашем сайте стартовала онлайн-трансляция "ПСЖ" – "Бавария".

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Мюнхенская команда пять раз побеждала в решающих матчах, последний – в 2013 году. При этом столько же немецкий гранд и уступал. А вот французы впервые подобрались к трофею настолько близко. Пока что они могут похвастаться лишь победой в Кубке обладателей кубков в 1996 году.

Встреча начнется в 22:00, а прямую трансляцию на украинском телевидении телеканал "Футбол 1" будет вести уже с 21:45. Также поединок можно смотреть на сервисе OLL.TV. На канале "Футбол 1" в 20:45 стартует аналитическая передача "Ночь Лиги чемпионов". Продолжится она и после финального свистка рефери. А сам матч можно посмотреть также в повторе на следующий день: в 12:50 – на канале "Футбол 1", в 19:55 – на канале "Футбол 2".

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Смотрите, как "Бавария" разгромила "Лион" в полуфинале несколько дней назад:

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