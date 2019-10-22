Первый гол Малиновского за "Аталанту": видео пенальти украинца в ворота "Манчестер Сити"

Малиновский празднует дебютный гол за "Аталанту" / Фото: Reuters

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский, летом перешедший из "Генка" в "Аталанту" за 13,7 миллиона евро, забил свой дебютный гол за итальянский клуб. Это произошло во вторник, 22 октября, в выездном поединке Лиги чемпионов против главного фаворита турнира – "Манчестер Сити". Онлайн-трансляция "Манчестер Сити" – "Аталанта" проходит на сайте Segodnya.ua.

Смотрите гол Малиновского в ворота "МанСити"

Именно Руслану Малиновскому было доверено исполнить 11-метровый "Аталанты", когда "МанСити" в своей штрафной сфолил против Иличича. Украинец, подойдя к "точке", хладнокровно исполнил приговор судьи своей волшебной левой ногой, разведя по разным углам мяч и вратаря "горожан" Эдерсона Мораеса.

Реклама

Напомним, в другом матче группе С "Шахтер" сыграл вничью с загребским "Динамо" со счетом 2:2. Победитель этого поединка становился бы явным фаворитом в борьбе за вторую путевку в 1/8 Лиги чемпионов. Однако встреча в Харькове завершилась миром. За 15 минут до конца основного времени от поражения "горняков" спас Додо.

Также мы писали, что тайна Зинченко раскрыта: названа реальная причина неучастия Александра в матче "МанСити" – "Аталанта". Как оказалось,у лидера сборной Украины – травма колена. Сроки его восстановления назовут после углубленного обследования.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама