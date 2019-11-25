Полузащитник "Шахтера": "Если бы не футбол, возможно, я бы подался в музыканты"

Бразильский легионер еще учит русский язык, хотя признается, что говорил бы лучше, если бы в команде было меньше его соотечественников

Алан Патрик / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Накануне ответственного матча в Лиге чемпионов против "Манчестер Сити" полузащитник "Шахтера" Алан Патрик дал эксклюзивное интервью официальному сайту УЕФА. Напомним, команды встретятся в рамках пятого тура группового этапа турнира во вторник, 26 ноября, в Манчестере. "Манчестер Сити" – "Шахтер" онлайн уже есть на нашем сайте.

О детстве в Бразилии

У нас дома всегда где-то был мяч. Папа много играл на региональном уровне. Почти пробился в профессионалы и потом поддерживал меня на этом пути. Я постоянно ездил на его матчи, брал с него пример. Так что внутри меня всегда было что-то, что заставляло любить футбол. Если бы не футбол, возможно, я бы подался в музыканты. Обожаю петь и слушать музыку, это важная часть моей жизни.

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О кумире детства

В 2004 году я покинул родной город [Катандуву] и в 12 лет приехал в Сантос. Это был пик карьеры Роналдиньо в "Барселоне". Для меня он был кумиром, его игра завораживала. Техника, интеллект, харизма. Что он вытворял на поле! Я начинал на такой же позиции (потом ее поменяли в "Шахтере") и постоянно пытался перенимать что-то у него. К тому же у Роналдиньо не только был огромный талант, он помогал добывать трофеи. Это очень важно. Это то, благодаря чему ты входишь в историю.

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О переходе в "Шахтер"

Получив предложение от "Шахтера", я подумал, что это может быть прекрасная возможность для меня. История бразильских игроков в клубе сразу привлекла мое внимание. Это другая страна и другая культура, но тот факт, что в команде так много бразильцев, повлиял на мое решение. "Шахтер" сильно вырос за последние годы и, похоже, продолжит расти дальше. Для меня большая честь быть частью такого клуба, творить его историю, как это делали другие бразильцы.

О лучших друзьях в команде

В первую очередь – это Жуниор Мораес, которого я знал еще до того, как мы начали играть вместе. Мы родом из одного города, потом в Сантосе жили по соседству, поэтому в итоге стали ближе друг другу. Но есть и другие, например, Марлос и Тайсон. Здорово, что мы всегда вместе. У нас крепкая дружба.

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О свободном времени

После тренировки я еду домой, забираю сына из школы, слушаю музыку. Еще учу русский язык, каждый день стараюсь выучить что-то новое. Я здесь много лет и, честно говоря, мог бы говорить получше, если бы не столько бразильцев в команде. Мы проводим много времени вместе, поэтому меньше возможностей практиковаться в русском.

Иногда к нам приезжают гости. Недавно были друзья из Бразилии, мы с женой сводили их в центр [Киева], на Майдан [Независимости]. Это красивые места, мы обычно туда ходим, когда собираются друзья и члены семьи.

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О мотивации и вдохновении

Моя семья, дети, музыка... Это драгоценные дары, которые вдохновляют нас каждый день. Конечно, есть и другие источники, которые можно использовать в повседневной жизни и работе. Но в моем доме – это главное.

О задачах в Лиге чемпионов

Для нас наступает ключевой момент. Мы все это знаем и понимаем важность каждой следующей игры. Наша цель – выйти из группы. На мой взгляд, к этому моменту мы хорошо справлялись. Тренерский штаб и игроки тщательно обдумывают то, что нам нужно сделать дальше. Надеюсь, мы все выполним и вместе достигнем цели.

О личных целях

Главная – помочь команде выполнить задачу. В первую очередь речь о выходе из группы. Личные цели естественным образом вливаются в командные, ведь самостоятельно вы не добьетесь ничего. Конечно, отдельный игрок может изменить ситуацию в матче, но я считаю, что, лишь работая вместе, команда становится сильнее.

О работе с Луишем Каштру

У меня было много разных тренеров. Работать с Луишем – удовольствие. Как, впрочем, и со всеми моими прежними тренерами. Я учился у них, изучал их философию. Луиш много общается с игроками, дает полезные советы. А мы внимательно слушаем его, потому что это очень опытный специалист. Мы уже многому научились у него.

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