Португалия, где должны доиграть Лигу чемпионов, ужесточает карантин из-за COVID-19: что будет с турниром

Во второй половине июня в Португалии произошла новая вспышка коронавируса – более 300 инфицированных ежедневно. Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал эту информацию, так как в ряде городов севернее Лиссабона и в самой столице, где собираются доиграть сезон Лиги чемпионов, из-за COVID-19 ужесточат карантин и запретят массовые мероприятия.

"Я хотел бы поблагодарить премьер-министра Португалии Антониу Кошту за его преданность этому проекту и работу, которую он проводит вместе с местной Федерацией футбола, чтобы обеспечить проведение в Португалии успешного турнира. Я уверен, что при постоянном сотрудничестве между всеми заинтересованными сторонами, мы положительно завершим сезон в Лиссабоне. Нет необходимости в плане "Б", — цитирует Чеферина Daily Mail.

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Напомним, что Лига чемпионов возобновится 7 августа с ответных матчей 1/8 финала. Путевки в четвертьфинал ЛЧ уже оформили "Пари Сен-Жермен", "Аталанта", "Атлетико" и "Лейпциг". В парах "Реал" – "Манчестер Сити" (первый матч – 1:2), "Челси" – "Бавария" (0:3), "Лион" – "Ювентус" (1:0) и "Наполи" – "Барселона" (1:1) еще предстоит провести ответные поединки.

Фото: REUTERS/Rafael Marchante

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Стадия 1/4 финала пройдет с 12 по 15 августа уже в Португалии будет состоять из одного матча. Полуфиналы запланированы на 18 и 19 августа, а главный поединок турнира пройдет 23 августа. Матчи будут принимать стадионы в Лиссабоне "Да Луж" и "Жозе Алваладе".

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