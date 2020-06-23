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"Реал" отказывается ехать в Англию на ответный матч плей-офф Лиги чемпионов с "Манчестер Сити"

23 июня, 15:05

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Испанский клуб предлагает провести встречу на нейтральном поле - в Португалии

Мадридский "Реал" выступил против проведения повторного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" в Великобритании. Недавно УЕФА принял решение о том, как будет доигрываться сезон 2019/2020. Мы сообщали, что матчи плей-офф Лиги чемпионов, начиная с четвертьфиналов, пройдут в Лиссабоне. А в тех парах, где не успели провести вторые встречи 1/8 финала, собирались сыграть там же, где и должны были ранее.

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Однако "Реал" настаивает на том, чтобы поединок с "МанСити" провести на нейтральном стадионе. Точнее, там же, где пройдут и все остальные стадии плей-офф Лиги чемпионов, – в Португалии. Об этом сообщает "Трибуна" со ссылкой на журналиста The Athletic Дэвида Орнштейна.

В качестве аргументов мадридцы выдвигают обеспокоенность ситуацией с коронавирусом в Англии. Люди, приезжающие сюда из других стран, должны пройти двухнедельный карантин. В УЕФА задумались. Встреча грандов должна состояться ориентировочно 7 августа.

Недавно УЕФА назвал дату старта нового сезона еврокубков и изменил формат отбора.

Смотрите, как "Реал" проиграл в первом матче 1/8 финала "Манчестер Сити" в Мадриде

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футбол Лига чемпионов Реал Мадрид Манчестер Сити плей-офф Лиссабон

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