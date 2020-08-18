Праздник в Париже: "ПСЖ" разгромил "Лейпциг" и впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов

Первый полуфинал Лиги чемпионов в Лиссабоне не оправдал возложенных на него надежд в плане интриги. Чемпион Франции "ПСЖ", который на стадии 1/4 финала с трудом прорвался дальше в противостоянии с "Аталантой", теперь легко на классе разобрался с открытием этого сезона немецким "Лейпцигом" – 3:0.

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Парижская атака вскрыла оборону соперника уже на 13 минуте – Анхель Ди Мария идеальным навесом со штрафного нашел голову Маркиньоса, который пробил без шансов для Гулачи.

А под занавес первого тайма уже сам Ди Мария удвоил преимущество "ПСЖ": вратарь "Лейпцига" ошибся при выносе мяча, что позволило французам организовать быструю атаку, на завершающей стадии Неймар оригинально пяткой перевел на аргентинца, который был точен – 2:0!

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На старте второго тайма немецкая команда попыталась было устроить штурм чужих ворот, но их пыл на 54 минуте охладил Бернат. Упомекано поскользнулся и потерял мяч на углу поля. Тут же его подобрал Ди Мария и выполнил навес в штрафную на Берната, который головой послал мяч в сетку. 3:0 – и дело было сделано.

"ПСЖ" оставалось только грамотно контролировать мяч и не давать "Лейпцигу" разгуляться впереди.

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Все сказка для немцев закончилась, а парижский клуб впервые в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов. Интересно, что "ПСЖ" проиграл лишь одну из своих последних 32 официальных встреч.

Также в этом матче Неймару и компании удалось повторить рекорд мадридского "Реала" – французский гранд забил в 34 поединке кряду в рамках Лиги чемпионов. Если же парижане забьют мяч в финале, то превзойдут достижения "сливочных".

Соперник "ПСЖ" определится завтра в другом франко-немецком противостоянии – "Лион" – "Бавария", где фаворитом считается мюнхенский клуб.

Смотрите, как "ПСЖ" прошел в четвертьфинале "Аталанту"

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