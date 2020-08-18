"Паршивая овца" немецкого футбола: почему полуфиналиста Лиги чемпионов ненавидят даже на родине

Немецкий клуб за 11 лет сделал прыжок из пятой лиги Германии в полуфинал Лиги чемпионов

Сегодня в полуфинале Лиги чемпионов немецкий "Лейпциг" встретится с французским "Пари Сен-Жермен". "Лейпциг" – "ПСЖ" трансляция онлайн уже доступна на нашем сайте и сервисе Oll.tv. Болельщики со всего мира с нетерпением ждут начала поединка. Везде… кроме Германии. Как бы это удивительно не звучало, на родине "Лейпциг" многие презирают, называют "маркетинговым проектом", а издание 11 FREUNDE даже заявило, что не будет освещать поединок против "ПСЖ". Разбираемся, что не так с полуфиналистом Лиги чемпионов.

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Юлиан Нагельсман: пять фактов о молодом тренере-рекордсмене Лиги чемпионов

В 2009 году корпорация "Ред Булл" вела переговоры о покупке таких клубов как "Санкт-Паули" и "Фортуна", но столкнулась с сопротивлением фанатов. Тогда было принято решение выкупить лицензию у "Маркранштедта", который выступал в пятой лиге Германии.

Далее новые владельцы втолкнулись с другой проблемой – согласно законам Германии, клубы не могут носить имена спонсоров, как это работает в Зальцбурге и Нью-Йорке. Но и здесь "быки" нашли выход, добавив к названию города труднопроизносимое RasenBallsport, сократив его до аббревиатуры RB, а на эмблему нанесли хорошо знакомых двух красных быков.

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С этого момента начался невероятный взлет команды. За 11 лет своего существования "Лейпциг" поднялся с пятого лиги страны на вершину европейской славы. Их смелая модель поиска новых молодых талантов позволяет оставаться среди лучших в Европе, а их молодой тренер-рекордсмен Юлиан Нагельсман использует передовые технологии и инновации для достижения новых высот.

Игроки академии используют на тренировках систему SoccerBot360, которая помогает улучшить периферийное зрение и развить реакцию. Она даже может моделировать матчи топ-уровня для помощи в тактическом анализе.

Сам Нагельсман меняет размеры и формы полей, а в клубе работают специальные тренеры по легкой атлетике и выводят игроков на совершенно другой уровень подготовки. К примеру, защитник Лукас Клостерманн показал лучшее время на 30 метрах, чем Усейн Болт!

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Имея хорошие финансовые возможности, клуб не спешит вкладывать миллионы в звездных игроков. Философия клуба состоит в том, чтобы самим открывать таланты, голодных к победам, а затем продать их с огромной прибылью. Недавний трансфер Тимо Вернера в "Челси" является ярким примером этого.

Но многие немецкие болельщики, журналисты и эксперты остались не в восторге от такого взлета "Лейпцига", они утверждают, что "быки" не имеют собственных традиций, а их успех состоялся только благодаря денежным вливаниям спонсора ради усиления бренда "Ред Булл". После выхода клуба в Бундеслигу во время одного из матчей фанаты соперника выбросили на поле отрубленную голову быка, намекая, что им не рады в элите немецкого футбола.

Возможно, успешное выступление в Лиге чемпионов позволит "Лейпцигу" завоевать любовь болельщиков в Германии. В текущем сезоне немцы уже сняли скальп с прошлогоднего финалиста "Тоттенхэма" во главе с Жозе Моуринью, а также оставили не у дел "Атлетико" Диего Симеоне. Сегодня Нагельсману будет противостоять "ПСЖ" Томаса Тухеля, который положил начало его тренерской карьере, когда дал Юлиану скаутскую работу в "Аугсбурге".

Смотрите, как "Лейпциг" играл с "Атлетико" в четвертьфинале Лиги чемпионов:

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