Прогноз на матч "ПСЖ" – "Реал": французы должны выиграть – 2:1

Букмекеры не верят в "Реал" / Фото: AFP

18 сентября в группе А Лиги чемпионов будет сыгран поединок "Пари Сен-Жермен" – "Реал". Обе команды с большими амбициями входят в сезон. Французский клуб не отпустил в межсезонье Неймара, чтобы, наконец-то, приблизиться к финалу ЛЧ. А "Реал" надеется, что после возвращения на тренерский пост Зидана, команда снова будет с трофеями.

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Букмекеры о матче "ПСЖ" – "Реал". В конторах считают, что у французского клуба немногим больше шансов добыть три очка. Котировки на победу "Пари Сен-Жермен" – 2.30, на ничью – 3.70, на победу "Реала" – 3.00. В процентах, это выглядит так: 42% – 36% – 32%. Коэффициент на то, что обе команды забьют - 1.48. Более того, букмекеры ожидают результативный поединок. Котировки на то, что в матче будет забито свыше двух голов – 1.57, на то что меньше трех голов – 2.30. Самый ожидаемый счет – 2:1 в пользу "ПСЖ".

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В прошлом сезоне "ПСЖ" и "Реал" вылетели в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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