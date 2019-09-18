Битва столиц: онлайн матча "ПСЖ" – "Реал" в Лиге чемпионов

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В среду, 18 сентября, Лига чемпионов стартует в Париже. Сойдутся команды, появление которых в финале ЛЧ не вызвало бы удивления – "Пари Сен-Жермен" принимает "Реал".

Печально, но к матчу обе команды подошли обескровленными из-за эпидемий травм и дисквалификаций. У "ПСЖ" травмированы Мбаппе, Кавани, Дракслер, Дагба и Керер. Встречу пропустит и Неймар. Он отбывает дисквалификацию за оскорбление арбитра в прошлом сезоне. Кстати, накануне Спортивный арбитражный суд сократил наказание Неймару, уменьшив наказание с трех до двух матчей.

У "Реала" из-за травм на поле не выйдут Модрич, Марсело, Иско, Вальверде и Диас. Дисквалифицированы Рамос и Начо.

Интересно, что в начале месяца "ПСЖ" – "Реал" обменялись вратарями. В Париже отправился Кейлор Навас, в Мадрид – Альфонс Ареоля.

За историю команды в еврокубках встречались 8 раз. И больше побед у мадридского клуба.

В последнем туре чемпионата Франции "ПСЖ" обыграл "Страсбур" – 1:0. А "Реал" в национальном первенстве выиграл у "Леванте" – 3:2.

Букмекеры о матче "ПСЖ" – "Реал". В конторах фаворитом считается французский клуб. Котировки на победу "Пари Сен-Жермен" – 2.30, на ничью – 3.70, на победу "Реала" – 3.00. В процентах, это выглядит так:

"Это первый матч в группе, он ничего не решит. Я хочу, чтобы мы показали свой футбол, сыграли агрессивно и постарались победить. Мы сделали ряд перестановок, ввели в состав новичков", – заявил перед игрой наставник "ПСЖ" Томас Тухель.

"Ожидаю многого и от "Пари Сен-Жермен", и от "Реала", но сезон только начался. Не знаю, чего не хватает "ПСЖ", но знаю, что это команда, которая постоянно совершенствуется. Это большой клуб, но выиграть Лигу чемпионов нелегко", – говорит главный тренер "Реала" Зинедин Зидан.

Вот как "ПСЖ" готовился к матчу:

Открытая тренировка "Реала":

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