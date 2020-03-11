"ПСЖ" – "Боруссия" Дортмунд: где смотреть ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Список трансляций поединка на "Парк-де-Пренс" за выход в четвертьфинал ЛЧ - на ТВ и в интернете

Сегодня на "Парк-де-Пренс" в Париже Германия может получить уже второго представителя в четвертьфинале Лиги чемпионов вслед за "Лейпцигом". В первом поединке 1/8-й "Боруссия" Дортмунд переиграла "ПСЖ" со счетом 2:1. Ответный матч начнется в 22:00 по Киеву. "ПСЖ" – "Боруссия" онлайн уже идет на нашем сайте с интересными фактами о командах и предстоящей битве.

В Украине в прямом эфире поединок во Франции покажет телеканал Футбол 1, а также сайт Oll.tv (в подписке). Повтор поединка в четверг, 12 марта, в 10:30 на канале Футбол 2. Напомним, что героем первой встречи команд стал норвежский вундеркинд "Боруссии" Эрлинг Холанн, который дважды расписался в воротах "Пари Сен-Жермен". На что одним точным ударом ответил Неймар.

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19-летний Холанн блестяще дебютировал в Бундеслиге, но в двух последних матчах чемпионата Германии не забил. Впрочем, как пишет Westdeutsche Allgemeine Zeitung, норвежец по-прежнему стремится к награде лучшему снайперу: "Я хочу стать лучшим бомбардиром Бундеслиги. Правда, я не из тех, кто все время думает о рекордах. Меня заботит моя команда, и я стремлюсь в первую очередь помочь ей. И ничего более".

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Есть хорошие новости и для парижан – их 21-летний голеадор Килиан Мбаппе, который болел ангиной, сегодня утром под присмотром физиотерапевта тренировался по индивидуальной программе и работал с мячом. Не факт, что выйдет в основе, но шанс появился.

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