Роналду на пальцах обратился к фанатам "Атлетико": появилась расшифровка жеста

Криштиану Роналду / Фото: AFP

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал скандальный жест, показанный им болельщикам "Атлетико" во время матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов, который состоялся накануне, 18 сентября, в Мадриде и завершился со счетом 2:2.

В одном из эпизодов матча с "матрасниками" 34-летний португалец повернулся к трибунам стадиона "Ванда Метрополитано" и был встречен свистом. В ответ форвард показал местным фанатам жест, несколько раз сложив и разомкнув пальцы руки. "Что значил жест? Учитесь, вам нужно учиться", – приводит слова Роналду Mirror.

Обзор матча "Атлетико" – "Ювентус" (2:2)

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Ранее фанаты "Атлетико" уже освистывали Роналду в связи с его прошлым – девять лет игрок защищал цвета принципиального соперника "матрасников" "Реала". В сезоне-2018/19 "Ювентус" также встречался с мадридской командой в Лиге чемпионов, а Криштиану вновь освистывали весь матч. Тогда форвард показал трибунам пять пальцев, означавших его пять побед в главном еврокубковом турнире.

Как мы сообщали накануне, Роналду - в шоке, Симеоне - в экстазе, Семин - на вершине. Экс-тренер киевского "Динамо" возглавил группу, в которой "Атлетико" и "Ювентус" устроили супертриллер.

Также мы рассказывали, что Гвардиола назвал "Шахтер", с которым ему было сложнее всего. Знаменитый испанский специалист сыграл уже свой двенадцатый поединок против чемпионов Украины. "Против Луческу было сложнее из-за невероятной агрессивности, ментальности команды", – отметил Пеп после того, как в среду его "МанСити" одолел "Шахтер" Луиша Каштру со счетом 3:0.

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