Каштру, Фонсека или Луческу? Гвардиола назвал "Шахтер", с которым ему было сложнее всего

Хосеп Гвардиола / Фото: AFP

После победы "Манчестер Сити" над "Шахтером" в стартовом туре ЛЧ главный тренер чемпионов Англии Хосеп Гвардиола раскрыл содержание своего разговора с вратарем "горняков" Андреем Пятовым. Кроме того, коуч "МанСити" сравнил нынешний "Шахтер" Луиша Каштру с тем, который был под руководством Фонсеки и Луческу.

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- Мы начали Лигу чемпионов на выезде и добыли хороший результат. В начале второго тайма имели отличные возможности закрывать игру. В любом случае все футболисты проявили себя великолепно. Стартовали лучше, чем в минувшем сезоне, – отметил после победных 3:0 в Харькове главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.





- Перед встречей много внимания уделялось проблемам в центре обороны. Насколько вы довольны выступлением Фернандиньо?

- Я совершенно не сомневался, что он сыграет отлично. При этом и Фернандиньо, и Отаменди старше тридцати. Опыт им на руку. У меня был другой вариант – поставить юного футболиста, но это на один-два матча, а не на два-три месяца. Отаменди молодец, собрался после прошлого поединка в чемпионате и выступил действительно хорошо. Будем смотреть, как дальше решать вопрос в центре защиты. Возможно, стану использовать и Уокера, и Родри, поскольку Нико и Фернандиньо не могут играть постоянно.

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- Что вы сказали Пятову после финального свистка?

- Он один из лучших вратарей. Превосходно читает игру и вовремя страхует защитников. Часто, когда мы выполняем проникающий пас, Пятов заранее это видит, действует на выходе как последний защитник и выбивает мяч.







- Не кажется ли вам, что перед матчами вы слишком комплиментарны по отношению к "Шахтеру"? Вы победили в 9 из 12 поединков.

- Ну, мы видели на поле Тайсона – великолепный дриблер. Как он пробирался между нашими линиями, взаимодействовал с Марлосом? Замечательно. Вы вспомнили 12 матчей: у "Шахтера" были Фернандиньо, Дуглас Коста, Ракицкий, Чигринский, Срна… Так что действительно приходилось довольно-таки тяжело. Да, удавалось выигрывать, но против этой команды очень важно держать ритм. У нас это зачастую получается: все-таки качество футболистов "Манчестер Сити" достаточно высокое. Кроме того, когда я просматриваю ближайшего соперника, то настраиваюсь на его сильные, а не слабые стороны. Однозначно "Шахтер" – это знак качества.







- Вы противостояли командам Луческу, Фонсеки и Каштру. С кем было сложнее всего?

- "Шахтер" Луческу был весьма агрессивным – вспомните, игроки какого качества были во время его работы. Было реально сложно. С Фонсекой и Каштру все чуть более зонально. Есть сходства: много футболистов в середине, хороший билд-ап. В оборонительном плане организация Фонсеки была лучшей. Но против Луческу было еще сложнее из-за невероятной агрессивности, ментальности команды… И вначале всегда тяжелее. А сейчас мне уже легче с "Шахтером", ведь я хорошо знаю этого соперника и как противостоять ему, чтобы победить. И, конечно, у меня были замечательные футболисты в "Барселоне", "Баварии", а сейчас – в "Манчестер Сити".

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