Именинник дня – звездный футболист "Арсенала" и "Барсы", дебютировавший за Испанию в игре с Украиной

Сегодня, 4 мая, день рождения празднует один из самых заметных игроков английской Премьер-лиги и Европы в целом – испанский футболист Сеск Фабрегас. Полузащитнику исполняется 33 года. Воспитанник "Барселоны" уже в 16 лет оказался в "Арсенале", где блистал в течение восьми лет, а затем вернулся в Каталонию. На днях шутка Фабрегаса ввела в замешательство фанатов "Челси".

Талантливый хавбек, чьим кумиром был земляк Хосеп Гвардиола, раскрылся в Лондоне, став в 2003 году самым молодым на то время дебютантом "канониров". В 21 год Сеск стал уже капитаном "Арсенала", но команда при нем так и не стала чемпионом. С Венгером в те годы клуб выиграл лишь Суперкубок и Кубок Англии, а в финале Лиги чемпионов уступил "Барселоне". Именно в этот клуб и перешел Фабрегас в 2011-м, объяснив свой уход желанием вернуться на родину.

К слову, прабабушка Фабрегаса в 95 лет поборола коронавирус.

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В "Барсе" парень провел три года, выступал солидно, стал чемпионом Испании-2013, выиграл командный чемпионат мира-2011. Но его снова потянуло в самый сильный национальный чемпионат – и он оказался в "Челси". Здесь Сеск наконец-то стал чемпионом Англии, причем дважды – в 2015 и 2017 гг., но после ухода тренера Антонио Конте перестал попадать в основной состав и год назад предпочел играть в чемпионате Франции за "Монако". Недавно звездный игрок сборной Испании отказался от четырехмесячной зарплаты.

Смотрите, как Фабрегас забивал в форме "Челси"

Карьере парня в сборной можно позавидовать. В 2006 году в 19 лет и 41 день он стал самым молодым дебютантом команды Испании на чемпионатах мира, причем в поединке против сборной Украины (4:0). Тогда он "золото" не взял, зато на трех следующих форумах побеждал: дважды на чемпионатах Европы (2008 и 2012) и на чемпионате мира-2010.

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Интересно, что в 2018 году Сеск женился на модели из Ливана Даниэлле Семаан, которая старше его на 12 лет и с которой встречался с 2012 года. В этот момент у пары было уже трое совместных детей. Кроме того, у дамы было двое детей от предыдущего брака.

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