Сексуальная атака: к игрокам экс-команды Лужного перед матчем подослали десять российских моделей

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Бывший игрок лондонского "Арсенала" Паскаль Сиган рассказал, как перед матчем Лиги чемпионов с "Локомотивом" в сезоне-2003/04 в московский отель, где остановилась английская команда, со спецмиссией были подосланы девушки модельной внешности. Кстати, "Локо" тогда возглавлял в будущем дважды тренер киевского "Динамо" Юрий Семин.

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"Когда мы прибыли в гостиницу в Москве, нас уже ждали десять российских моделей, которые сидели перед баром. Позже они объяснили нам, что прибыли туда, чтобы попытаться утомить нас перед игрой, – заявил в интервью La Voix du Nord француз Паскаль Сиган. – Мы не проиграли тот матч, и, если я правильно помню, никто из игроков не оказался настолько глуп, чтобы попасть в эту ловушку"

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Отметим, что вместе с "Арсеналом", в составе которого в свое время блистал Олег Лужный, а также "Локомотивом" в той группе Лиги чемпионов сезона-2003/04 выступали киевское "Динамо" и миланский "Интер". Матч между "железнодорожниками" и "канонирами" в Москве, перед которым игроков "Арсенала" пытались "утомить" при помощи моделей, завершился со счетом 0:0. В 1/8 финала турнира тогда вышли "Арсенал" (с 1-го места) и "Локомотив" (со 2-го места). "Интер" занял третью строчку, а "Динамо" – четвертую.

Смотрите, как "Арсенал" в своем последнем матче проиграл "Айнтрахту"

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