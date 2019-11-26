Семь украинских сборников, в том числе Коноплянка и Мораес, – в стартовом составе "Шахтера" на матч с "МанСити"

Встреча в Манчестере начнется в 22:00 по киевскому времени

Пятов снова сыграет против Стерлинга / Фото: UEFA.com

Тренеры "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола и "Шахтера" Луиш Каштру не стали задерживать публику и вовремя объявили стартовые составы. Напомним, "Манчестер Сити" – "Шахтер" онлайн идет на нашем сайте.

"Шахтер": Пятов – Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Степаненко, Алан Патрик – Тете, Коваленко, Коноплянка, Мораес

Запасные: Шевченко, Хочолава, Маркос Антонио, Соломон, Сиприано, Сикан, Болбат

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"Манчестер Сити": Эдерсон – Канселу, Отаменди, Фернандиньо, Анхелиньо – Родри, Гюндоган – Бернарду Силва, де Брюйне, Стерлинг – Жезус

Запасные: Карсон, Уокер, Стоунз, Менди, Марез, Сильва, Фоден

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В составе "горняков" вышли семеро украинских сборников: Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Тарас Степаненко, Евгений Коноплянка, Виктор Коваленко и Жуниор Мораес. Также в составе – четверо бразильцев: Додо, Тете, Алан Патрик и Исмаили.

Посмотрите пока, как сегодня в Юношеской лиге УЕФА "МанСити" расправился с "Шахтером" (5:0)

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