"Шахтер" и "Динамо" поделили очки в матче Лиги чемпионов

Герои "Шахтера" - Мораес и Додо / Фото: Reuters

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" в Харькове принимал "Динамо" Загреб. Мы вели онлайн матча "Шахтер" – "Динамо" Загреб с яркими фото и видео голов.

В этом поединке в стартовом составе вышел игрок сборной Украины – Евгений Коноплянка. Полузащитник начал поединок слева и вместе с Исмаили хорошенько "повозили" защиту соперника. Сперва Коно мог забить после фирменного смещения в центр, но ударил выше. Тем не менее, Евгений достиг своего на 16-й минуте.

После классной позиционной атаки у горняков, Марлос обошел Оршича, запустил на ход Коноплянке, который легко убежал от защитников и закатил мяч прямо под дальнюю штангу.

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Опасно было и у Пятова. Спустя девять минут пробивал Гавранович с метров семи, но защитники заблокировали удар.

Но уже через пару минут "горняки" пропустили. Марлос пытался развить контр-атаку, но у него отобрали мяч. После этого Оршич прострелил во вратарскую, где совсем свободный Ольмо опередил Пятова и пробил в касание

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После забитого мяча гости полностью отдали инициативу "Шахтеру" и закрылись на своей половине поля. Команда надеялась лишь на контр-атаки, но до ворот Пятова так и не дошла. После первого тайма арбитр зафиксировал счет -1:1.

В начале второго тайма хорваты знатно потрепали нервы украинским болельщикам. Сначала Оршич пробил в штангу, а уже после этого Пятов в невероятном прыжке вытащил мяч из девятки после удара метров с 18.

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А на 59-й минуте Пятов свалил Гаврановича в своей штрафной и арбитр Лаос поставил пенальти. Оршич развел мяч и Пятова по разным углам.

Тем не менее хозяева так просто не сдались и сравняли счет. На 75 минуте Патрик выдал шикарную передачу на вышедшего на замену Додо, который на паузе убрал защитников и кипера забил отменный гол.

Уже на 89-й минуте Ольмо воспользовался провалом на левом фланге "Шахтера", нанес удар метров с 14 прямо в ближнюю штангу. Но, так и забитых мячей больше не было. Таким образом счет так и остался 1:1.

После этого поединка "Шахтер" набирает четыре бала и остается на третьей позиции, их опережает "Динамо" Загреб благодаря разнице забитых и пропущенных.

Смотрите, как до встречи с загребским "Динамо" играл в этой ЛЧ "Шахтер"

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