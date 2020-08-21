"Шахтер" и МанСити" договорились встретиться в плей-офф Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" и английский "Манчестер Сити" впервые за четыре года не встретятся между собой на групповом этапе Лиги чемпионов. Дело в том, что обе команды попали во вторую корзину жеребьевки, поэтому смогут пересечься как минимум в 1/8 финала. Английский гранд не смог обойти этот момент стороной и обратился к "горнякам" в Twitter.

"Это была хорошая поездка", – написали в соцсети "Сити" и прикрепили к сообщению коллаж с эмблемами клуба и известного кадра из голливудского блокбастера "Форсаж".

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В ответ "Шахтер" написал: "Увидимся в раунде плей-офф", а "Сити" подтвердил договоренность мемом с парнем, отдающим честь.

Три предыдущих года подряд команды играли между собой в группе. В целом команды провели шесть матчей, четыре победы на счету "Сити" и одна – у "Шахтера".

Напомним, "Шахтер" и "Манчестер Сити" начнут борьбу в турнире сразу с группового раунда. Также во вторую корзину попали "Барселона", "Атлетико", "Манчестер Юнайтед", Боруссия Д, Челси и "Севилья", если не сможет победить в финале Лиги Европы. "Севилья" – "Интер" онлайн трансляция матча уже доступна на нашем сайте.

Ранее мы писали, что "Шахтер" установил личный рекорд в рейтинге УЕФА. Текущий сезон стал для "горняков" одним из лучших в истории.

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Смотрите, как "Шахтер" играл в Лиге Европы против "Интера":

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