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Гендиректор "Шахтера": "Если не выйдем из группы Лиги чемпионов, это будет провал"

6 сентября, 13:44

Руководство "горняков" надеется увидеть команду в весенней части Лиги чемпионов

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о задачах команды на Лигу чемпионов. Напомним, "горняки" на групповом этапе сыграют с "Манчестер Сити", загребским "Динамо" и "Аталантой". В клубе рассчитывают выйти в 1/8 финала.

"Шахтер" в Лиге чемпионов: все о жеребьевке, представление соперников, реакция "горняков"

"Если не выйдем из группы, то это для "Шахтера" будет провал. Наша позиция в том, что если мы не выйдем из группы, то с точки зрения всех наших усилий – это будет провальная работа. Мы хотим, чтобы та картина, которая у нас в головах – команда играет в Лиге чемпионов и выходит из группы – сработала", – сказал Палкин.

Ранее букмекеры оценили шансы "Шахтера" в первом матче Лиги чемпионов с "Манчестер Сити". "Горняки" примут главного фаворита группы С в Харькове 18 сентября.

Еще до жеребьевки группового этапа"Шахтер" огласил заявку на групповой этап Лиги чемпионов. Луиш Каштру включил в состав на евросезон 29 игроков по спискам А и Б.

Также ранее результаты жеребьевки прокомментировал нападающий Жуниор Мораес. Бразильский нападающий остался немного недоволен из-за того, что в третий раз подряд придется играть с "Манчестер Сити".

Как "МанСити" играл с "Шахтером" в прошлом сезоне:

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Сергей Палкин

Источник: Канал Футбол

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