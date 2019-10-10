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Новости Лиги чемпионов 2019/20

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"Шахтер" распишет автографами болельщиков раздевалку команды перед игрой с "Динамо" в Лиге чемпионов

10 октября, 15:32

"Горняки" просят болельщиков поддержать команду перед важным матчем Лиги чемпионов

"Шахтер" против "Аталанты"

"Шахтер" против "Аталанты" / Фото: Getty Images

Донецкий "Шахтер" приготовил для своих болельщиков уникальную возможность настроить команду на важнейший матч с "Динамо" (Загреб) в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. Ранее мы писали, что билеты на ключевой матч "горняков" в Лиге чемпионов – от 100 до 7000 гривен.

"Раздевалка перед важным матчем – место полной концентрации и финальных напутствий, куда болельщикам не добраться. Теперь вы можете обратиться к футболистам прямо перед домашним матчем Лиги чемпионов в Харькове!

Чтобы стать частью флешмоба и сказать важные слова игрокам:

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  • сделайте скриншот указанной сторис в нашем профиле;
  • разместите на скриншоте свое пожелание и отметьте нашу страницу;
  • опубликуйте эту сторис у себя в профиле.

Отправить свое сообщение со словами поддержки игрокам любимой команды можно в социальной сети Instagram", – говорится в сообщении на сайте "Шахтера".

Все собранные пожелания будут нанесены на специальный стенд, который разместят в раздевалке "Шахтера" перед матчем с загребским "Динамо". Напомним, поединок пройдет 22 октября в Харькове на стадионе "Металлист".

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Напомним, хорватский соперник "Шахтера" стартовал в Лиге чемпионов с домашней победы над "Аталантой" (4:0), после чего загребское "Динамо" проиграло на выезде "Манчестер Сити" 0:2.

Смотрите, как загребцы играли с "Аталантой" и "МанСити"

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болельщики Лига чемпионов Шахтер Донецк Динамо Загреб

Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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