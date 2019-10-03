"Шахтер" – "Динамо" Загреб: билеты на ключевой матч "горняков" в Лиге чемпионов – от 100 до 7000 гривен

Поступили в свободную продажу билеты на матч третьего тура Лиги чемпионов "Шахтер" – "Динамо" Загреб, который пройдет 22 октября на харьковском стадионе "Металлист". Напомним, на неделе "Шахтер" одержал волевую победу над "Аталантой", забив решающий мяч на 95-й минуте. Выигрыш в Милане дарит "горнякам" прекрасные шансы на попадание в весеннюю часть самого престижного еврокубка.
Однако чтобы эти шансы на растерять, 22 октября "Шахтеру" крайне важно победить дома загребское "Динамо". Билеты на эту, ключевую в борьбе за второе место, игру Лиги чемпионов продаются от 100 до 7000 гривен.
Напомним, хорватский соперник "Шахтера" стартовал в Лиге чемпионов с домашней победы над "Аталантой" (4:0), после чего загребское "Динамо" проиграло на выезде "Манчестер Сити" 0:2.
Смотрите, как загребцы играли с "Аталантой" и "МанСити"
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Как мы писали ранее, после отбитого пенальти вратарь "Шахтера" попал в Сборную мира. Авторитетный портал WhoScored включил Андрея Пятова в символическую сборную вторника в Лиге чемпионов. Парированный 11-метровый от Иличича и еще несколько сейвов кипера "горняков" перевесили его ошибку в эпизоде с первым пропущенном мячом от "Аталанты".
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