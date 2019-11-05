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"Шахтер" улетел в Хорватию на матч Лиги чемпионов: опубликован состав команды

5 ноября, 10:50

Луиш Каштру взял с собой в столицу Хорватии 20 игроков

Сегодня донецкий "Шахтер" вылетает в Хорватию на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против загребского "Динамо". Сам поединок пройдет в среду, 6 ноября, на стадионе "Максимир", начало – в 21:55. "Динамо" Загреб – "Шахтер" трансляция онлайн уже доступна на нашем сайте.

Главный тренер "горняков" Луиш Каштру взял с собой в Хорватию следующих исполнителей:

Вратари: Пятов, Шевченко, Трубин

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Защитники: Болбат, Додо, Кривцов, Хочолава, Бондарь, Матвиенко, Исмаили,

Полузащитники: Степаненко, Алан Патрик, Коваленко, Маркос, Марлос, Тете, Тайсон, Дентиньо,

Нападающие: Мораес, Сикан

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Аналитики контор в этом поединке пока на стороне "Динамо", принимая ставки на его победу с коэффициентом 2,2. Но и у "Шахтера" велики шансы на успех – 3,1. Самая маловероятная здесь ничья – 3,5. Хотя на счет 1:1 самый низкий коэффициент – 5,8.

Напомним, предыдущая встреча команд в Харькове завершилась боевой ничьей 2:2. "Горняки" открыли счет благодаря точному удару Евгения Коноплянки, еще до перерыва его сравнял Дани Ольмо. Во втором тайме Мислав Оршич реализовал пенальти и вывел гостей вперед, но вышедший на замену Додо принес "горнякам" ничью.

ОБЗОР МАТЧА "ШАХТЕР" (ДОНЕЦК) – "ДИНАМО" (ЗАГРЕБ) – 2:2
(Коноплянка, 16, Додо, 75 – Ольмо, 25, Оршич, 60 пен)

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Динамо Загреб

Источник: Сегодня|Спорт

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