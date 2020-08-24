Шампанское, крики, барабаны и летающая форма: видео из радостной раздевалки "Баварии"

Вчерашняя победа "Баварии" в финале Лиги чемпионов вызвала бурную реакцию даже среди довольно сдержанных немцев. Хотя, конечно, в нынешнем составе мюнхенцев немало легионеров.

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Футболисты вдоволь насладились своим триумфом сразу же после поединка на поле, получив главный приз и сделав огромное количество фотографий.

После празднования успеха на газоне стадиона в Лиссабоне футболисты перебрались в подтрибунные помещения. Мюнхенский клуб показал видео после того, как австрийский защитник Давид Алаба занес трофей в раздевалку. Футболисты стали скандировать: "Кампеоны, оле-оле-оле". Естественно, шампанское полилось рекой и парни уже не сдерживали эмоций. Самому же Алабе, который размахивал трофеем, досталось по пятой точке от Йозуа Киммиха.

Успех футболисты разделили и со своими фанатами.

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Эта победа стала шестой для "Баварии" в самом престижном клубном турнире Старого Света, но лишь третьей за последние 28 лет, когда он изменил название и формат, став Лигой чемпионов. Ранее трофей мюнхенцы брали в 2001 и 2013 годах.

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Смотрите обзор финального поединка "ПСЖ" – "Бавария":

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

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