"Славия" отобрала очки у "Барселоны" на "Камп Ноу"

Сенсационная ничья в пользу соперников каталонского гранда. Сухая ничья - кто бы мог подумать!

Барселона - Славия / Фото: Reuters

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов "Барселона" принимала пражскую "Славию". Встреча прошла на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне и завершилась сенсационной ничьей – 0:0. Похоже, главному тренеру каталонцев Эрнесто Вальверде теперь укажут на выход.

Обзор матча "Барселона" – "Славия" (0:0)

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Таким образом, "Барселона" набрала восемь очков и занимает первое место в турнирной таблице группы F Лиги чемпионов. Пражская "Славия" – на четвертом месте. Соперниками команд по группе F являются миланский "Интер" и дортмундская "Боруссия". Главный арбитр встречи Майкл Оливер показал восемь желтых карточек в матче на "Камп Ноу".

Мы уже писали, что Месси и другие лидеры "Барселоны" были против прихода Гризманна. Капитан "Барселоны" Лионель Месси опроверг публикации медиа о том, что созванивался с Гризманном по поводу перехода. Игроки "Барселоны" считали, что Гризманн – не то подкрепление, которое нужно команде.

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Смотрите феноменальный гол Месси с левой:

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