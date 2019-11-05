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Новости Лиги чемпионов 2019/20

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"Славия" отобрала очки у "Барселоны" на "Камп Ноу"

5 ноября, 21:56

Сенсационная ничья в пользу соперников каталонского гранда. Сухая ничья - кто бы мог подумать!

Барселона - Славия

Барселона - Славия / Фото: Reuters

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов "Барселона" принимала пражскую "Славию". Встреча прошла на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне и завершилась сенсационной ничьей – 0:0. Похоже, главному тренеру каталонцев Эрнесто Вальверде теперь укажут на выход.

Обзор матча "Барселона" – "Славия" (0:0)

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Таким образом, "Барселона" набрала восемь очков и занимает первое место в турнирной таблице группы F Лиги чемпионов. Пражская "Славия" – на четвертом месте. Соперниками команд по группе F являются миланский "Интер" и дортмундская "Боруссия". Главный арбитр встречи Майкл Оливер показал восемь желтых карточек в матче на "Камп Ноу".

Групповой этап
Группа F
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
БарселонаБарселонаБар
4
2
2
0
4
2
2
8
Забитые 4
Пропущеные 2
Разница 2
Результаты последних матчей: Н В В Н
2
ИнтерИнтерИнт
3
1
1
1
4
3
1
4
Забитые 4
Пропущеные 3
Разница 1
Результаты последних матчей: В П Н
3
Боруссия ДортмундБоруссия ДортмундБор
3
1
1
1
2
2
0
4
Забитые 2
Пропущеные 2
Разница 0
Результаты последних матчей: П В Н
4
Славия ПрагаСлавия ПрагаСла
4
0
2
2
2
5
-3
2
Забитые 2
Пропущеные 5
Разница -3
Результаты последних матчей: Н П П Н

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Лига чемпионов Барселона Славия Прага

Источник: Сегодня|Спорт

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