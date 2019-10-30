Месси обошел Роналду по голам, забив два мяча конкуренту Лунина: видео рекордного дубля

После матча с командой украинца на счету Лионеля стало 608 голов на клубном уровне. У Криштиану - на два меньше

Лионель Месси / Фото: Reuters

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Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси обошел португальского форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду по количеству голов на клубном уровне, сообщает Actu Foot. В матче 11-го тура испанской Примеры "Барселона" принимала "Вальядолид". Встреча состоялась на стадионе "Камп Ноу" и завершилась победой хозяев со счетом 5:1.

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Месси в этом матче оформил дубль и сделал две результативные передачи. Таким образом, Лионель забил уже свой 608-й гол на клубном уровне. Для этого аргентинцу понадобилось 695 матчей. Криштиану Роналду, в свою очередь, забил 606 голов за 813 игр. В среднем Лионель Месси забивает по 0,87 гола за игру, а Роналду – по 0,75.

Отметим, что на воротах "Вальядолида" в матче против "Барселоны" стоял Жорди Масип. Украинец Андрей Лунин, арендованный "Вальдолидом" у "Реала", в очередной раз следил за игрой со скамейки запасных.

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Добавим, что первый из двух своих голов в ворота "Вальядолида" Лионель Месси оформил со стандарта. Этот мяч стал для аргентинца уже 50-м, который он забил прямыми ударами со штрафных: 44 – в составе клуба и 6 – в играх за сборную.

Смотрите, как Месси ранее забивал за "Барсу"

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