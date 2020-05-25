Составлен рейтинг лучших футболистов финалов Лиги чемпионов

В списке представлены лишь те футболисты, которые получали награду "игрок матча" по итогам финала

Портал Squawka составил рейтинг лучших игроков финалов Лиги чемпионов за последние 20 лет. В списке представлены лишь те футболисты, которые получали награду "игрок матча" по итогам финала. Первое место занял нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси. Ранее Ежи Дудек рассказал о разговоре с Шевой про суперсейв в финале ЛЧ-2005.

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20 лучших игроков финалов Лиги чемпионов по версии Squawka:

1. Лионель Месси ("Барселона", победа над "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:1 в 2011 году);

2. Зинедин Зидан ("Реал", победа над "Байером" со счетом 2:1 в 2002 году);

3. Хави ("Барселона", победа над "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0 в 2009 году);

4. Стивен Джеррард ("Ливерпуль", победа над "Миланом" (3:3, по пен. 3:2) в 2005 году);

5. Оливер Кан ("Бавария", победа над "Валенсией" (1:1, по пен. 5:4) в 2001 году);

6. Дидье Дрогба ("Челси", победа над "Баварией" (1:1, по пен. 4:3) в 2012 году);

7. Арьен Роббен ("Бавария", победа над "Боруссией" со счетом 2:1 в 2013 году);

8. Анхель Ди Мария ("Реал", победа над "Атлетико" со счетом 4:1 в 2014 году);

9. Гарет Бэйл ("Реал", победа над "Ливерпулем" со счетом 3:1 в 2018 году);

10. Диего Милито ("Интер", победа над "Баварией" со счетом 2:0 в 2010 году);

11. Криштиану Роналду ("Реал", победа над "Ювентусом" (4:1) в 2017-м);

12. Стив Макманаман ("Реал", победа над "Валенсией" (3:0) в 2000-м);

13. Андрес Иньеста ("Барселона", победа над "Ювентусом" (3:1) в 2015-м);

14. Серхио Рамос ("Реал", победа над "Атлетико" (1:1, по пен. 5:3) в 2016-м);

15. Эдвин ван дер Сар ("Манчестер Юнайтед", победа над "Челси" (1:1, по пен. 6:5) в 2008-м);

16. Деку ("Порту", победа над "Монако" (3:0) в 2004-м);

17. Паоло Мальдини ("Милан", победа над "Ювентусом" (0:0, по пен. 3:2) в 2003-м);

18. Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", победа над "Тоттенхэмом" (2:0) в 2019-м);

19. Самюэль Это’О ("Барселона", победа над "Арсеналом" (2:1) в 2006-м);

20. Филиппо Индзаги ("Милан", победа над "Ливерпулем" (2:1) в 2007-м).

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Смотрите, как "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" играли в предыдущем финале Лиги чемпионов:

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