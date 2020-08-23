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Сравнение составов финалистов Лиги чемпионов: у "ПСЖ" самый дорогой дуэт, а у "Баварии" – команда

23 августа, 17:52

Александр Трикиша Александр Трикиша

В сумме составы обеих команд оцениваются в 1,7 миллиарда евро

Сегодня в финале Лиги чемпионов сойдутся одни из самых дорогостоящих команд планеты. В общей сложности стоимость французского "Пари Сен-Жермен" и немецкой "Баварии" составляет 1,73 миллиарда евро! "ПСЖ" – "Бавария" трансляция онлайн уже доступна на нашем сайте. Также матч покажут в прямом эфире на сервисе Oll.tv.

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"Бавария" занимает пятое место во всем мире по стоимости состава, согласно данным transfermarkt.com. Общая стоимость всех игроков мюнхенского клуба оценивается 992,2 миллиона евро. Впереди них только "Барселона", "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Реал".

"ПСЖ" занимает седьмое место в мире с ценником в 801,45 млн евро, а между ними и "Баварией" затесался "Челси".

Французский клуб может похвастаться тем, что в ее составе играет самый дорогой футболист планеты Неймар, за которого парижане заплатили "Барселоне" 222 миллиона евро, а также лидер по трансфертной стоимости Килиан Мбаппе – 21-летнего нападающего оценивают в 180 миллионов евро.

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В немецком клубе нет ни одного игрока, чей ценник перевалил бы за сотню миллионов – самым дорогим в команде является новичок Лерой Сане (80 млн), но он сможет играть за команду только со старта нового сезона. Тем не менее, средняя стоимость одного игрока у мюнхенцев немного больше – 30,9 против 22,26 млн.

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В то же время "Бавария" имеет более опытный состав, ведь средний возраст команды составляет 25,5 лет. У "ПСЖ" довольно молодая команда, средний возраст составляет всего 24,4 года. После матча как раз узнаем, что главнее: опыт или молодость.

Добавим, что в составах команд практически одинаковое количество сборников – 13 против 15 в пользу "Баварии", но в то же время у немцев всего 15 легионеров в составе, а у французов целых 23.

Смотрите как играли финалисты Лиги чемпионов:

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Лига чемпионов Бавария ПСЖ

Источник: Сегодня|Спорт

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