Судить матч "Манчестер Сити" – "Шахтер" будет нефартовый для украинских команд словенец

Со словенцем Славко Винчичем и "Шахтер", и "Динамо" проигрывали в Лиге Европы

Славко Винчич

Завтрашний матч Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Шахтером" в Англии рассудит словенская бригада арбитров во главе со Славко Винчичем. Интересно, что сегодня, 25 ноября, ему исполняется 40 лет, и праздник он отмечает в Манчестере. К слову, наш сайт уже начал онлайн матча "МанСити" – "Шахтер".

В "обычной" жизни Винчич является менеджером по туризму. Арбитром ФИФА, т. е. международной категории, он стал в 2010 году. Для украинских команд он является несчастливым. Началось все в 2013 году, когда он обслуживал матч финальной части чемпионата Европы среди 17-летних, в котором наша сборная проиграла итальянской со счетом 1:2.

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Затем были три неудачных поединка Лиги Европы. В 2015 году "Динамо" проиграло французскому "Генгаму" 1:2, получив две красные карточки. В 2017-м Винчич судил матч "Шахтера" против "Сельты" в 1/16 финала. "Горняки" проиграли в основное время 0:1, а в дополнительное пропустили второй мяч и покинули турнир. Весной этого года "Динамо" было разбито в Лондоне "Челси" в 1/8 финала под присмотром того же господина.

Смотрите видеообзор предыдущего матча "горняков" – со "Львовом" в чемпионате Украины

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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