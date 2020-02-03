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Новости Лиги чемпионов 2019/20

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Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов

3 февраля, 14:50

У букмекеров совсем другие фавориты турнира

/ Фото: AFP

Суперкомпьютер предсказал победителя текущей Лиги чемпионов, которая возобновится уже 18 февраля матчами 1/8 финала. Как сообщает FiveThirtyEight, главным претендентом на победу в турнире является мюнхенская "Бавария". Шансы немцев на победу в Лиге чемпионов оцениваются в 21%. Всего на один процент от них отстает действующий обладатель трофея английский "Ливерпуль". Меньше всего шансов имеют "Валенсия", "Лион" и "Наполи".

А вот у букмекеров совсем другие фавориты. Здесь основным претендентом является "Манчестер Сити", коэффициент на победу которого составляет 5.25. Немного от них отстает "Ливерпуль" – 5.5. А вот "Бавария" идет только на четвертом месте (8.5) после "Барселоны" (8).

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Если перевести эти котировки в проценты, то получается, что шансы "МанСити" 17,3%, у "Ливерпуля" 16,5% на защиту титула. Вероятность победы "Барселоны" и "Баварии" 11,3% и 10,7% соответственно.

Напомним результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов:

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  • "Барселона" – "Наполи"
  • "Тоттенхэм" – "Лейпциг"
  • "Лион" – "Ювентус"
  • "Челси" – "Бавария"
  • "Атлетико" М – "Ливерпуль"
  • "Аталанта" – "Валенсия"
  • "Реал" – "Манчестер Сити"
  • "Боруссия" Д – "ПСЖ"

Ранее мы писали, что в главном европейском турнире снова хотят сделать изменение формата. В Лиге чемпионов будут играть на четыре матча больше. При этом The Times утверждает, что расширение Лиги чемпионов отрицательно скажется на чемпионате Англии.

Смотрите, как "Бавария" громит своих соперников в Лиге чемпионов:

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прогноз Лига чемпионов Ливерпуль Бавария

Источник: Сегодня|Спорт

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