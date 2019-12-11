Тренер "Аталанты": "Мы знали, что с "Шахтером" нужно было быть осторожными"

Джан Пьеро Гасперини / Фото: Reuters

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини подвел итоги матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера" (3:0) в Харькове. Напомним, бергамцы одержали победу и вышли в плей-офф турнира в дебютном сезоне в ЛЧ. Видео голов и обзор матча "Шахтер" – "Аталанта" 0:3 есть на нашем сайте.

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- В первом тайме матч был очень тактически сбалансированным…

- Первый тайм получился очень сложным. У нас было несколько моментов. Во второй половине тайма лучше был "Шахтер". Мы почувствовали себя комфортно после того, как открыли счет во втором тайме. После этого игра складывалась для нас легче.

- Сегодня команда выиграла уверенно. Провела тактически грамотный матч. "Аталанта" должна была побеждать "Динамо" Загреб и "Шахтер" и сделала это. Удивительно ли это для вас?

- Я очень рад за команду, рад результату. Мы знали, что с "Шахтером" нужно было быть осторожными, в этой команде быстрые футболисты, которые развивают атаки. К счастью, мы смогли прибавить в конце игры и заслуженно победить.

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- "Аталанта" стала первой командой в истории, которая после трех туров группового этапа имела 0 очков, но смогла выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Верили ли вы, что выйдете в плей-офф?

- Мы верили все время. Нам помогла ничья против "Манчестер Сити". И 3:3 "Шахтера" с загребским "Динамо" было знаком для нас. Мы верили, что можем пройти дальше.

- В матче не играли Сапата и Иличич. Как их отсутствие сказалось на игре команды?

- Мы исповедуем командную игру. Нам важны индивидуальные качества игроков, но нам не менее важно, чтобы они четко выполняли поставленные перед ними задачи. За это я могу их только поблагодарить.

- Сегодня удивил выход на поле Ибаньеса. Кьяер же вовсе не полетел с командой…

- Насчет Кьяера – это был мой выбор. Он еще не полностью понимает принципы нашей игры. Ибаньес – молодой игрок, который может усовершенствовать свое мастерство только выходя на поле. Сегодня я очень доволен его игрой.

- Кого бы вы хотели видеть своим соперником в 1/8 финала Лиги чемпионов?

- У нас есть шесть возможных соперников. Я бы хотел соперника из какого-нибудь красивого города, чтобы наши фанаты получили удовольствие от его посещения. Нам не принципиально, с кем играть.

- На предматчевой пресс-конференции вы сказали, что у "Шахтера" больше шансов победить. Вы действительно так думали или старались усыпить бдительность соперника?

- Вчера я говорил о математических шансах на проход дальше. Считаю, что я говорил правильно. "Шахтер" устраивала и победа, и ничья. Я действительно так думал. Тем приятнее наша сегодняшняя победа.

- Вы говорите, что Кьяер не вписался в команду…

- Я не хочу об этом думать. Сейчас мы будем праздновать. Но уже в воскресенье нас ждет сложный соперник в чемпионате.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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