У "Наполи" всего 17 процентов на победу над "Барселоной": прогноз на матч Лиги чемпионов

Сегодня испанская "Барселона" сыграет с итальянским "Наполи" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени. Онлайн "Барселона" – "Наполи" есть на нашем сайте.

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Букмекеры не сомневаются в победе "Барселоны": коэффициент на победу команды Кике Сетьена в основное время – 1.59, на ничью – 4.30, на победу "Наполи" – 5.80. В процентном соотношении это означает, что вероятность победы каталонцев составляет 61 процент, у "Наполи" всего 17%.

Также букмекеры не сомневаются в выходе "Барселоны" в следующий раунд. Коэффициент на это следующий: "Барселона" – 1.35, "Наполи" – 3.40.

"Барселона" – "Наполи": где смотреть матч Лиги чемпионов

"Барселону" сегодня устроит нулевая ничья (16.5) или победа с любым счетом. Самая вероятная, по мнению экспертов – 2:1 (8.30). довольно высокий коэффициент на счет 1:0 (8.60) и 2:0 (8.40).

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Что касается "Наполи", то им нужно обязательно забить как минимум один мяч. Коэффициенты на победу гостей со счетом 1:0 (16.5) или 2:1 (16.0) практически одинаковые. Если основное время завершится со счетом 1:1 (8.50), команды сыграют дополнительное время.

Больше всего шансов отличиться имеет Лионель Месси (1.95), также высоки шансы у Луиса Суареса (2.30), Антуана Гризманна и Дриса Мертенса (оба – 3.00).

Добавим, что матч "Барселона" – "Наполи" в прямой трансляции покажут на сайте Oll.tv (в подписке).

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