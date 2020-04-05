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УЕФА хочет завершить еврокубки до 3 августа: плей-офф могут сократить до одного матча

5 апреля, 11:53

Александр Трикиша

Чеферин считает главным - здоровье игроков, судей и болельщиков

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о вариантах завершения еврокубковых турниров после завершения карантина. Сейчас все европейские чемпионате, кроме Беларуси, остановлены из-за пандемии коронавируса, а Евро-2020 был перенесен на следуюее лето.

"3 августа все должно быть завершено. Это касается как Лиги чемпионов, так и Лиги Европы. Ситуация экстраординарная. Можно проводить матчи в те же дни, когда проходят встречи национальных чемпионатов. Нам нужно быть гибкими.

Если кризис закончится, можно начать раньше. Можно проводить плей-офф по нынешней системе или сократить каждую стадию до одного матча. Главная задача – не ставить под угрозу здоровье игроков, судей и болельщиков", – цитирует Чеферина Calciomercato.com.

Ранее президент УЕФА пригрозил Бельгии отстранением от еврокубков. Александеру Чеферину не понравилось, что бельгийцы самовольно решили завершить сезон.

На данный момент чиновники рассчитывают-таки выйти на окончание сезона в начале лета. Для этого уже "расчищают" время в календаре: УЕФА отменил все матчи сборных в июне.

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УЕФА Лига чемпионов Лига Европы коронавирус Александер Чеферин

Источники: Championat.ru , Сегодня|Спорт

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