Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,08
29,36

Новости Лиги чемпионов 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео
  1. Новости спорта
  2. Лиги чемпионов 2019

УЕФА может отменить систему VAR на оставшиеся матчи еврокубков

22 апреля, 19:18

Александр Трикиша

Судьи в студии VAR будут подвержены риску заразить друг друга коронавирусом

УЕФА рассматривает вариант с отменой использования Системы видеопомощи арбитрам (VAR) на оставшихся матчах еврокубков после отмены карантина. Как сообщает El Mundo Deportivo, это связано с тем, что арбитры в студии VAR находятся очень близко друг к другу, что небезопасно в условиях пандемии коронавируса.

Сообщается, что окончательное решение будет принято завтра на заседании Исполкома УЕФА. Также на этом заседании должны утвердить календарь на оставшуюся часть сезона. Ранее мы писали, что УЕФА уже составил календарь продолжения футбольного сезона. Оставшиеся матчи плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы планируют сыграть в августе.

Также мы писали, что УЕФА определился с датой старта следующего сезона еврокубков. Это случится на месяц позже, чем основная сетка турнира Лиги чемпионов и Лиги Европы стартует обычно.

Реклама

Розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы были прерваны на стадии 1/8 финала. Путевки в четвертьфинал ЛЧ уже оформили "Пари Сен-Жермен", "Аталанта", "Атлетико" и "Лейпциг".

В парах "Реал" – "Манчестер Сити" (первый матч – 1:2), "Челси" – "Бавария" (0:3), "Лион" – "Ювентус" (1:0) и "Наполи" – "Барселона" (1:1) еще предстоит провести ответные поединки.

Донецкий "Шахтер" в 1/8 финала Лиги Европы на выезде при пустых трибунах обыграл немецкий "Вольфсбург" со счетом 2:1. Забитыми голами отличились Жуниор Мораес и Маркос Антонио.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

УЕФА Лига чемпионов Лига Европы VAR

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Блондинка с финала Лиги чемпионов показала, как ее тело изменилось во время карантина
Блондинка с финала Лиги чемпионов показала, как ее тело изменилось во время карантинаФутбол
"Шахтер" узнал, когда вернется в еврокубки: УЕФА составил календарь продолжения футбольного сезонаФутбол
Без зрителей и на нейтральном поле: еврокубки доиграют в укороченном формате
Без зрителей и на нейтральном поле: еврокубки доиграют в укороченном форматеЛига чемпионов
"Не понимаю, когда смеются над тем, кто сильно повредил голову": вратарю угрожали после финала в КиевеЛига чемпионов
Коронавирус подталкивает к
Коронавирус подталкивает к "бартеру": "Барселона" и "Челси" затеяли грандиозную сделкуФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...