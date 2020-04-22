УЕФА может отменить систему VAR на оставшиеся матчи еврокубков

УЕФА рассматривает вариант с отменой использования Системы видеопомощи арбитрам (VAR) на оставшихся матчах еврокубков после отмены карантина. Как сообщает El Mundo Deportivo, это связано с тем, что арбитры в студии VAR находятся очень близко друг к другу, что небезопасно в условиях пандемии коронавируса.

Сообщается, что окончательное решение будет принято завтра на заседании Исполкома УЕФА. Также на этом заседании должны утвердить календарь на оставшуюся часть сезона. Ранее мы писали, что УЕФА уже составил календарь продолжения футбольного сезона. Оставшиеся матчи плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы планируют сыграть в августе.

Также мы писали, что УЕФА определился с датой старта следующего сезона еврокубков. Это случится на месяц позже, чем основная сетка турнира Лиги чемпионов и Лиги Европы стартует обычно.

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Розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы были прерваны на стадии 1/8 финала. Путевки в четвертьфинал ЛЧ уже оформили "Пари Сен-Жермен", "Аталанта", "Атлетико" и "Лейпциг".

В парах "Реал" – "Манчестер Сити" (первый матч – 1:2), "Челси" – "Бавария" (0:3), "Лион" – "Ювентус" (1:0) и "Наполи" – "Барселона" (1:1) еще предстоит провести ответные поединки.

Донецкий "Шахтер" в 1/8 финала Лиги Европы на выезде при пустых трибунах обыграл немецкий "Вольфсбург" со счетом 2:1. Забитыми голами отличились Жуниор Мораес и Маркос Антонио.

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